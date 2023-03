Szef koncernu Meta Mark Zuckerberg zapowiedział we wtorek kolejną rundę zwolnień masowych, mającą objąć 10 tys. pracowników spółki, czyli ok. 13 proc. całej kadry. Ma to służyć "odchudzeniu" i reorganizacji firmy.

O planach spółki Zuckerberg poinformował we wpisie na Facebooku, zapowiadając, że zwolnienia zaczną się w kwietniu, zaś w niekórych przypadkach proces ten będzie trwał do końca roku. Zwolnienia mają dotyczyć m.in. zespołu prowadzącego rekrutację nowych pracowników. Poza zwolnieniem 10 tys. pracowników, anulowane zostaną też plany zatrudnienia na 5 tys. nowych pozycji. Reklama Jak zasugerował szef koncernu, jest to część reorganizacji w ramach "roku wydajności", a celem jest "spłaszczenie" struktury organizacyjnej i "odchudzenie" firmy. Dodał też, że to odpowiedź na sytuację w świecie, w tym "niestabilność geopolityczną", wysokie stopy procentowe i zwiększone regulacje. Jest to jednak już druga runda zwolnień grupowych w Mecie po tym, jak koncern przez lata powiększał kadrę, m.in. w drodze przejęć innych spółek na rynku. W listopadzie 2022 roku ogłoszono zwolnienia 11 tys. pracowników. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję