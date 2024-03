Jak podał bank w komunikacie, wynik na działalności biznesowej Grupy PKO BP za 2023 r. wyniósł 24 179 mln zł i był o 6 925 mln zł wyższy r/r, czyli o 40,1 proc.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w 2023 roku wyniósł 5 502 mln zł i był o 2 190 mln zł wyższy niż uzyskany w 2022 roku" - podał bank. Wynik z tytułu odsetek za ub.r. wyniósł 18 318 mln zł, to o 6 894 mln zł więcej niż w poprzednim roku.

Reklama

ROE (wskaźnik zwrotu na kapitale własnym) w 2023 r. wyniósł 13,3 proc., a wskaźnik C/I uzyskał 31,6 proc. Koszty ryzyka wyniosły 0,5 proc.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2023 roku wyniósł 4 626 mln zł i był o 128 mln zł wyższy niż w poprzednim roku. Koszty działania opiewały na kwotę 7 635 mln zł i były niższe o 1,7 proc. r/r.

Reklama

"Suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku osiągnęła poziom 502 mld zł, po raz pierwszy przekraczając symboliczną wartość pół biliona złotych. Osiągnięte wyniki umożliwiły spełnienie wymogów do wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. zysku netto za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 roku zaliczony już do funduszy własnych, co w swoim stanowisku z lutego tego roku zaznaczyła Komisja Nadzoru Finansowego" - napisał w liście członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa banku, kierujący pracami zarządu Szymon Midera.

Jak dodał, Grupa PKO BP zwiększyła udziały w rynku oszczędności (21,3 proc.), kredytów (18,1 proc.), sprzedaży kredytów hipotecznych (35,9 proc.) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,1 proc.).

Bank poinformował, że do końca grudnia 2023 r. 298,5 tys. klientów Grupy Kapitałowej złożyło wniosek o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej w ramach "wakacji kredytowych", a łączna liczba zawieszanych rat wyniosła 2 108 tys. "Zrealizowana strata z tytułu ustawowych wakacji kredytowych, bez efektu amortyzacji wyniosła zdaniem Grupy Kapitałowej 2 980 mln zł wobec 3 111 mln zł ujętych w lipcu 2022 roku" - podało PKO BP.

Bank przypomniał, że w 2023 r. oferował ugody dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty zabezpieczone hipotecznie we frankach. Do 31 grudnia 2023 r. bank zarejestrował 57 tys. wniosków o mediacje, 37 195 mediacji zakończyło się pozytywnie, 13 096 mediacji zakończyło się negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 36 822, z czego 35 154 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 1668 ugód w toku postępowań sądowych.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej należy do największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej. Podmiotem dominującym w grupie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

W 2023 roku suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku osiągnęła poziom 502 mld zł (+70 mld zł r/r).

Na koniec 2023 roku sieć oddziałów PKO Banku Polskiego S.A. obejmowała 945 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 286 agencji. Do dyspozycji klientów Banku udostępnionych zostało ponad 3 tys. bankomatów. Na koniec 2023 r. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wynosiło 25,6 tys. etatów.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.