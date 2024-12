Według przedstawicieli organizacji pracodawców, z którymi rozmawiała PAP, w rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska nie udało się zrealizować wielu zapowiadanych zmian; jak mówili, w działaniach rządu brakuje koordynacji polityki gospodarczej, a przedsiębiorcy nie dostają zachęt do prowadzenia biznesu.

"Niewiele ustaw trafiło na biurko głowy państwa"

"Zaraz po wygranych (przez koalicję - PAP) wyborach uważano, że głównym hamulcowym zmian będzie prezydent ze swoim prawem veta. Tymczasem niewiele ustaw trafiło na biurko głowy państwa, a jeszcze mniej przekazanych zostało tych aktów prawnych, które realizowałyby postulaty pracodawców" - wskazał główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

W jego ocenie największym sukcesem rządu Tuska jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. "To był też jeden z naszych głównych postulatów. Te środki są szczególnie istotne w kontekście inwestycji w energetykę, infrastrukturę i technologie cyfrowe, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm. Jednak samo odblokowanie funduszy nie wystarczy – kluczowe będzie, jak efektywnie zostaną one wydatkowane, a tutaj pojawiają się wyzwania związane z tempem realizacji projektów i sprawnością administracji" - ocenił Zielonka.

Krótka lista zrealizowanych postulatów

Ekonomista Lewiatana zaznaczył, że lista zrealizowanych przez rząd postulatów wyborczych jest bardzo krótka. "Na domiar złego premier tłumaczy się koniecznością przywrócenia praworządności i rozliczenia poprzedniego rządu. Nie jest jasne, dlaczego realizacja obietnic wyborczych miałaby stać w sprzeczności z procesem naprawy gospodarki" - stwierdził Zielonka.

Pracodawcy chcą Rady Gospodarczej

Zdaniem przedstawiciela Lewiatana konieczne jest powołanie Rady Gospodarczej działającej przy premierze, jako ciała sprawnie przenoszącego opinie środowiska gospodarczego na najwyższy szczebel administracji rządowej, co pomogłoby również w koordynacji polityki gospodarczej rządu. "Nie może być tak, że jeden minister forsuje rozwiązania ze swojego obszaru, a drugi go krytykuje" - zaznaczył Zielonka.

Ekspert Konfederacji wskazał również, że mimo niewielkiej poprawy jakości stanowienia prawa, proces legislacyjny nadal charakteryzuje się pośpiechem i brakiem rzetelnych konsultacji społecznych. "Po ośmiu latach rządów PiS i kompletnej deprecjacji partnerów społecznych liczyliśmy na jakościową zmianę. Ona nie nastąpiła i nadal mamy projekty aktów prawnych, takie jak nowelizacja wprowadzająca dodatkowy dzień wolny od pracy w Wigilię, podczas tworzenia których nie zasięgnięto opinii partnerów społecznych" - zaznaczył ekonomista.

Zielonka przyznał jednak, że bezpośredni dialog Konfederacji Lewiatan z rządem Donalda Tuska przebiega znacznie lepiej niż z rządem wyłonionym podczas poprzedniej kadencji Sejmu.

"Nasza ocena nie jest wysoka"

Krytycznie pierwszy rok rządów Donalda Tuska oceniła również Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl reprezentująca sektor MŚP. "Nasza ocena realizacji celów związanych z poprawą otoczenia prawnego biznesu niestety nie jest wysoka. Ustawodawstwo w dalszym ciągu pozostaje nieprzewidywalne, a przedsiębiorcy praktycznie nie otrzymują konstruktywnych zachęt do prowadzenia biznesu" - stwierdził radca prawny i członek zarządu Federacji Piotr Podgórski.

W jego ocenie wprowadzone rozwiązania, które w założeniach rządu miały stanowić wymierną pomoc dla przedsiębiorców, w niewielkim stopniu wpływają na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Podgórski wskazuje tu przykład ustawy o tzw. wakacjach składkowych dla przedsiębiorców. "Nie jest rozwiązanie powodujące dalekosiężne skutki. Tymczasem rząd nie pamięta o złożonej przedsiębiorcom obietnicy, zgodnie z którą zasiłek chorobowy miał być płacony przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika w pracy" - zauważył Podgórski.

Jak wskazał przedstawiciel Federacji, przedsiębiorcy nie doczekali się również wprowadzenia ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej, co w opinii Podgórskiego byłoby oczekiwanym powrotem z "wytyczonej przez poprzedni rząd ścieżki opresyjnego systemu podatkowego, wdrożonego pod hasłem +Polskiego Ładu+".

"Nie został też ograniczony w skali roku czas kontroli przedsiębiorców, co byłoby rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia pewności prowadzenia biznesu" - zaznaczył Podgórski.

Przedsiębiorcom nie podoba się wolna Wigilia

Przedsiębiorcy.pl negatywnie oceniają też nowelizację wprowadzającą od przyszłego roku dzień wolny od pracy w Wigilię. "Obowiązku zapewnienia pracownikom kolejnego dnia wolnego nie zrekompensuje wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej, ponieważ skorzysta na tym tylko część przedsiębiorców" - zwrócił uwagę Podgórski.

Jak wskazał przedstawiciel Federacji, niepokój części pracodawców budzi również przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który w obecnym kształcie stanowiłby obciążenie dla części polskich przedsiębiorców. "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa powinno odbywać się w poszanowaniu swobody działalności gospodarczej oraz zasad pewności prawa i proporcjonalności, aby jedne wartości nie stawały w nadrzędnej roli w stosunku do innych" - podkreślił Podgórski.

Przedsiębiorcy.pl pozytywnie oceniają natomiast nowelizację wprowadzającą kasowy PIT dla drobnych przedsiębiorców oraz implementację unijnej dyrektywy upraszczającej obowiązki małych firm związanych z rozliczaniem podatku VAT na terenie UE.

Rok rządu Donalda Tuska

13 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał Donalda Tuska na nowego premiera oraz powołał nowych członków Rady Ministrów. W uroczystości, oprócz głowy państwa i członków nowego rządu, wzięli udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu - Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska, szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu - Jacek Cichocki i Adam Niemczewski, a także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych oraz prezydenccy ministrowie. Nowy premier i ministrowie złożyli przysięgi i podpisali rotę przysięgi.