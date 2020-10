„W marcu spodziewałem się, że w lipcu zapomnimy o pandemii. To, co się dzisiaj dzieje mnie szczerze mówiąc zaskakuje. Trochę żałuje, bo wydaje mi się, że zabrakło nam ciągłości w pracy nad systemami, praca zdalna stała się czymś oczywistym” – mówi Adam Góral w rozmowie z Krzysztofem Berendą z RMF FM w czasie gali finałowej akcji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.

Jakie są słabości pracy zdalnej? „Boję się o stan psychiczny swoich zespołów. Przecież my poprzez spotkania i to, że jesteśmy razem, tak naprawdę trochę się kontrolujemy i sobie pomagamy. W moim świecie jest mnóstwo introwertyków. Jestem przekonany, że wielu z nich jest zagubionych. Wypracowanie metod dotarcia do nich na nowo to jest wielka sztuka” – podkreśla szef Asseco Poland.

Jak zaznacza, firmy powinny być zjednoczone w walce z pandemią, bo żyjemy w nowej rzeczywistości. „Teraz przychodzi czas na przejście do ofensywy. Jeżeli my – firmy - będziemy wykorzystywać Covid-19 jako wytłumaczenie tego, że się nie da, że jest ciężko, to przegramy. Ten świat dużo bogatszych od nas - mówię o IT, bo następują teraz procesy przyspieszonej centralizacji - ci wielcy w błyskawiczny sposób uzyskali jeszcze większa przewagę” – mówi Adam Góral.