- Uważam, że trzeba odczarować słowo lobbing, bo rzeczywiście w Polsce brzmi niejednoznacznie czasami kojarzy się źle, z aferami. A lobbing to jest przede wszystkim bardzo ciężka praca, to kluczowy, podstawowy element systemu demokratycznego. Powiedziałabym nawet, że to jest działania proeuropejskie – mówi ekspertka w rozmowie z Magdaleną Cedro z Dziennika Gazety Prawnej.

- Jeżeli firmy są zaangażowane w cały proces legislacyjny na poziomie europejskim, to uważam jest to dowód na to, że im zależy na Unii Europejskiej i na jakości prawa stanowionego w UE – dodaje Kinga Grafa.

