- Dla nas ekologia oznacza wytwarzanie konkretnych produktów, które są dostępne dla wszystkich cenowo, ale które też są dobre dla planety – wyjaśnia prezes EcoWipes. I dodaje: - Kluczem do tego jest technologia. Dzięki niej od 10 lat udaje nam się tworzyć produkty biodegradowalne, które nie są droższe niż te alternatywne na bazie plastiku.

Na czym polega biodegradowalność tych produktów? - To bardzo proste – odpowiada Gabriel Kermiche. – Nasze produkty rozkładają się w czasie od 10 do 12 tygodni. Wytwarzanie produktów bez plastiku nie wpływa też na to, że nasze produkty są droższe, są one nawet tańsze niż te na bazie plastiku – podkreśla.

Wszystko to jest możliwe dzięki działowi badań i rozwoju (R&D), który jest sercem firmy EcoWipes. - Ciągle zastanawiamy się jak sprawić, aby produkt był lepszy zarówno dla konsumenta, jak i dla środowiska oraz był tańszy. Te trzy cele trzeba połączyć. Inaczej ekologia nie ma sensu – wskazuje Gabriel Kermiche.