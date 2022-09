Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w studiu DGP i SGH Nienke Feenstra przedstawiła swoje postulaty co do usprawnienia zarzadzania ochroną zdrowia.

Reklama

- Musimy mieć pewność wdrożenia zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej, w której coraz bardziej zwiększamy wartości uzyskane dla pacjenta, bez wzrostu kosztu jego leczenia - mówiła. - To jest ważne w świetle starzejącej się populacji, ale także ważnego dla Polski wyzwania, jakim jest brak wystarczającej liczby lekarzy i pielęgniarek. Należy łączyć ze sobą pacjentów i lekarzy.

Reklama

Pomóc w usprawnieniu opieki medycznej mają rozwiązania z zakresu e-zdrowia.

- Na przykład w onkologii rozwiązanie e-zdrowotne polega na wykorzystaniu aplikacji, która łączy ze sobą lekarzy, pielęgniarki i ich pacjentów. Kiedy pacjenci zauważają pewne objawy lub obawiają się nawrotu choroby, mogą umieścić to w aplikacji, a lekarz zobaczy to przed konsultacją – opisywała ekspertka. - Dzięki temu można wcześniej poinformować pacjenta o tym, co robić. Udowodniono, że metoda ta polepsza wyniki w zakresie dłuższego przeżycia pacjentów bez progresji w leczeniu. Ponadto sam pacjent czuje się w tym procesie pod dobrą opieką, jest lepiej „zaopiekowany”. To ma bardzo dobry wpływ na psychiczne nastawienie pacjenta.

- Leczenie to jest naprawdę poważna inwestycja. Istnieje wiele badań, które pokazują, że inwestycja w odpowiedni lek zapewnia o wiele więcej dla samego samopoczucia pacjenta, ale także przynosi korzyści dla społeczeństwa, ponieważ pacjenci mogą ponownie pracować, przy mniejszych kosztach pośrednich – mówiła również dyrektor generalna firmy Takeda.