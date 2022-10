- Obecna sytuacja sektora finansowego jest dobra. Główne banki w Polsce bardzo odpowiedzialnie w ostatnim czasie zachowały się i uczestniczyły w procesie resolution poprzez system ochrony banków komercyjnych co dodatkowo ustabilizowało sektor - mówi Grzegorz Olszewski.

Dodaje, że jest sporo wyzwań, w szczególności tych kapitałowych. - Patrząc na nadchodzące spowolnienie gospodarcze banki w momencie spadku PKB muszą mieć zdolność do udzielania kredytów, zwłaszcza dla przedsiębiorców, a do tego powinny być silnie dokapitalizowane - twierdzi Olszewski.

- Jeśli zrealizują się ryzyka chociażby niekorzystne w obszarze kredytów frankowych to zdolność sektora bankowego do kredytowania gospodarki znacznie się obniży do takiego stopnia, że utrudni to wyjście z możliwej zapaści gospodarczej - mówi prezes zarządu Alior Banku.