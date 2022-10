„Digitalizacja sektora postępuje przede wszystkim w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów. Polski klient bankowości oczekuje więcej niż klienci z innych państw” – podkreśla Tomasz Sudaj. „Wysoki poziom motywuje nas do tego, żebyśmy dalej te procesy digitalizowali" – zaznacza. Jak dodaje, „aktywnymi użytkownikami bankowości stają się młode pokolenia”.

„Digitalizacja sektora bankowego to nowe zagrożenia (przede wszystkim związane z cyberprzestępczością), ale to również pewne ryzyko dla banków – pojawienie się nowych konkurentów, szczególnie big techów (czyli Facebook, Google). To wszystko podmioty, które w dłuższej perspektywie czasu – może nie tyle zostaną bankami – ale na pewno będą rozbudowywać swoje platformy o usługi bankowe […] – uważa prezes zarządu Alior Leasing.

Więcej w materiale wideo.