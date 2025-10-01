Poszukiwanie „złotego środka” w regulacjach

Dr Stanisław Kluza z Zakładu Statystyki Stosowanej SGH podzielił się swymi przemyśleniami na temat postulatu deregulacji w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego i podatków. Ekspert wskazał, że nadmiar, jak i niedobór regulacji są szkodliwe. Celem powinno być znalezienie „złotego środka” stabilizującego rynek, np. w sektorze finansowym czy energetycznym.

Trzy filary atrakcyjnego systemu podatkowego

W kontekście globalnej konkurencji w XXI wieku, państwa będą konkurować o obywateli i przedsiębiorców nie tylko jakością życia (dostęp do szkół, opieki zdrowotnej, kultury), ale także przyjaznym systemem podatkowym. Rozmówca Klubu Prasowego SGH definiuje trzy kluczowe kryteria atrakcyjności tego systemu: to niskie stawki podatkowe, przejrzystość systemu oraz jego stabilność i przewidywalność.

Polska ma wiele do nadrobienia w wymienionych obszarach. Stawki są wprawdzie relatywnie niskie w porównaniu do krajów OECD, ale system jest zbyt skomplikowany i niestabilny. To zniechęca firmy, które są pracodawcami i twórcami dochodu narodowego. Niezbędne są więc reformy, które uproszczą system i zwiększą jego przewidywalność.