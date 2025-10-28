–Przedstawiamy pierwsze rozwiązanie na rynku, w którym w ramach jednego ekosystemu integrujemy wszystkie usługi dla klientów biznesowych. Wdrożenie platform Alior Business i Alior Business Mobile to kluczowy element naszej długoterminowej strategii cyfrowej, ukierunkowanej na głębokie zrozumienie i wyprzedzanie potrzeb przedsiębiorców. Postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania bankowe, które umożliwiają szybką i efektywną integrację z systemami klientów oraz zewnętrznymi ekosystemami informatycznymi – mówi Wojciech Przybył, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar klienta biznesowego.

Alior Business ma odpowiadać na rozwój cyfryzacji finansów w segmencie MŚP. Jak wynika z raportu NetB@nk Związku Banków Polskich, na koniec II kwartału 2025 r. klienci z sektora MŚP posiadali ponad 3,7 mln rachunków z dostępem do bankowości elektronicznej, a liczba aktywnych użytkowników zwiększyła się do 2,6 mln. Przedsiębiorcy są aktywni w kanałach cyfrowych – na jednego aktywnego klienta z segmentu MŚP przypada przeciętnie ponad 15 transakcji, a średnia wartość przelewu osiągnęła 6 564,79 zł.

– Stale zwiększa się liczba klientów biznesowych korzystających z bankowości elektronicznej. Chcemy odpowiadać na ich potrzeby, dlatego platforma Alior Business została zaprojektowana i jest rozwijana na podstawie opinii klientów oraz badań użyteczności z udziałem przedsiębiorców i osób odpowiadających za finanse w firmach. Zebrane dane pozwoliły na optymalizację mapy serwisu, uproszczenie user flow oraz wprowadzenie funkcjonalności takich jak BLIK dla przedsiębiorców w aplikacji mobilnej– komentuje Rafał Zając, dyrektor Departamentu Rozwoju Nowoczesnej Bankowości Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Zintegrowany dostęp do usług finansowych

Alior Business ma wesprzeć zarządzanie finansami. Nowy system oferuje zintegrowany dostęp do wszystkich najważniejszych usług bankowych, łącząc różne funkcje – od obsługi przelewów krajowych i zagranicznych, dostępu do wielu kont, zarządzania uprawnieniami użytkowników i limitami, przez raporty, dokumenty, a także możliwość korzystania z zaawansowanych rozwiązań takich jak platforma wymiany walut – Autodealing. Alior Bank zapowiada, że katalog dostępnych usług będzie rozszerzany i wkrótce dołączą do niego BankConnect, obsługa Biura Maklerskiego oraz Alior Faktor.

Nowe funkcje i integracja z KSeF

Od października klienci biznesowi Alior Banku zyskują również dostęp do nowych funkcjonalności, w tym możliwość bezpośredniej integracji z systemem klasy ERP dostarczanym przez Comarch. Rozwiązanie to jest zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), co pozwala na automatyczne pobranie danych z faktury do systemu Alior Banku, umożliwiając szybsze zlecanie płatności. W systemie pojawiła się również możliwość tworzenia i realizacji płatności cyklicznych, rozszerzony zakres automatycznych powiadomień o zdarzeniach (np. logowaniach, transakcjach) oraz narzędzia do zaawansowanego zarządzania kartami wielowalutowymi.

Wprowadzono też funkcję raportów cash management oraz opcję indywidualnego definiowania formatów importu i eksportu danych. Użytkownicy zyskują także dostęp do najważniejszych dokumentów, spersonalizowanych ofert, a także możliwość wnioskowania o nowe produkty i usługi bankowe z poziomu platformy.

– Kluczowe znaczenie ma nie tylko nowoczesny interfejs, ale przede wszystkim budowa zintegrowanego ekosystemu, który łączy bankowość z procesami biznesowymi klienta, takimi jak księgowość czy cash management, co znacząco podnosi efektywność zarządzania firmą. Klienci biorący udział w badaniach podkreślali, że nowy system jest dużo lepszy od dotychczasowego – informuje Andrzej Kawecki, dyrektor Centrum Rozwoju Akwizycji, Onboardingu i Usług Dodanych Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Nowa aplikacja mobilna

Wraz z nowym środowiskiem zaoferowano także nową aplikację mobilną. Alior Business Mobile zapewnia dostęp do różnych funkcjonalności i produktów. Użytkownicy mogą zlecać przelewy, zarządzać kartami firmowymi, autoryzować operacje wykonywane w systemie internetowym i korzystać z płatności BLIK. Aplikacja mobilna jest również zintegrowana z rozwiązaniem ERP Comarch, co umożliwi szybsze zlecanie płatności na podstawie faktur z KSeF, podobnie jak w serwisie internetowym. Wykorzystuje ona komunikaty PUSH do potwierdzania operacji i jak informuje Alior Bank, w niedługim czasie umożliwi dodawanie kart do portfeli cyfrowych Google Pay i Apple Pay.

Bank zapowiada również zintensyfikowanie w 2026 r. prac związanych z ujednoliceniem oferty dla wszystkich segmentów klienta biznesowego w ramach Alior Business. W kolejnych etapach bank zamierza także wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które mają wspierać przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu – pomagając szybciej analizować dane oraz podejmować decyzje finansowe.