Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to scentralizowana platforma teleinformatyczna stworzona i nadzorowana przez Ministerstwo Finansów. Choć potocznie myślimy o niej jako o „poczcie dla faktur”, w rzeczywistości jest to potężne narzędzie analityczne i kontrolne. System ten służy do wystawiania, odbierania oraz – co niezwykle istotne – długoterminowej archiwizacji ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Faktura przestaje być luźnym dokumentem w formacie PDF czy papierowym wydrukiem, a staje się ustandaryzowanym zbiorem danych w formacie XML, który musi być zgodny z bardzo rygorystyczną strukturą logiczną (schemą).

KSeF odgrywa rolę „pośrednika zaufanego”: każda faktura sprzedaży musi najpierw trafić do systemu, zostać zweryfikowana pod kątem poprawności technicznej, a dopiero po nadaniu jej unikalnego numeru identyfikacyjnego staje się dokumentem prawnie wiążącym i zostaje udostępniona nabywcy.

Harmonogram wdrożenia KSeF: Kiedy e-faktura stanie się Twoją codziennością?

Precyzyjna odpowiedź na pytanie, kiedy wchodzi KSeF, zależy od skali prowadzonej działalności oraz osiąganych przychodów. Proces wdrożenia tego systemu został podzielony na etapy, aby dać największym podmiotom oraz mniejszym firmom odpowiednią przestrzeń na adaptację systemów IT.

Kluczowe daty to:

1 lutego 2026 roku – Obowiązek obejmie wtedy podmioty, których wartość przychodów brutto w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 milionów złotych. Dla tych organizacji KSeF staje się jedyną dopuszczalną formą dokumentowania sprzedaży w obrocie krajowym B2B. 1 kwietnia 2026 roku – To data graniczna dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Od tego dnia każda firma (poza nielicznymi wyjątkami) będzie musiała korzystać z rządowej platformy. 1 stycznia 2027 roku – Ostateczne domknięcie systemu. Obowiązek zacznie dotyczyć również tzw. mikrofaktur (transakcje o wartości do 450 zł) oraz podatników korzystających ze zwolnień podmiotowych, o ile ich miesięczna sprzedaż udokumentowana na fakturach nie przekracza 10 tys. zł.

Kogo obejmuje obowiązek KSeF?

System KSeF został zaprojektowany jako narzędzie powszechne. Oznacza to, że docelowo objęci nim zostaną:

czynni podatnicy VAT (prowadzący działalność gospodarczą w Polsce),

podatnicy zwolnieni z VAT (zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo),

zagraniczne podmioty posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, o ile to miejsce uczestniczy w danej transakcji.

Wyłączenia z obowiązku korzystania z KSeF

W ustawie o VAT znajduje się katalog wyłączeń. Zgodnie z aktualnymi przepisami z obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych zwolnieni są przedsiębiorcy:

nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce;

korzystający z procedur szczególnych, takich jak OSS (One Stop Shop) czy IOSS.

System nie obejmuje również tzw. faktur konsumenckich (B2C) – czyli sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności, a także niektórych specyficznych dokumentów, które odgrywają rolę faktur (np. bilety autostradowe czy bilety komunikacji zbiorowej).

Jak przygotować infrastrukturę IT na KSeF?

Aby komunikacja z serwerami Ministerstwa Finansów przebiegała bez zakłóceń, oprogramowanie firmowe musi spełnić szereg warunków.

Najważniejsze z nich to:

Autoryzacja. Każda sesja łącząca firmę z systemem centralnym wymaga uwierzytelnienia. Można to zrobić za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, pieczęci elektronicznej lub specjalnego tokena generowanego wewnątrz systemu.

Integracja z KSeF. System musi wystawiać faktury w określonym formacie XML i wysyłać je do KSeF.

Odbiór e-faktur. Oprogramowanie musi pozwalać na obsługę UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Jest to cyfrowe potwierdzenie, że faktura została poprawnie przyjęta przez system.

Ponadto oprogramowanie pod KSeF musi być zgodne ze wszystkimi aktualnymi przepisami.

Wdrożenie KSeF krok po kroku

Skuteczne przejście na KSeF wymaga metodycznego podejścia. Oto krótki poradnik, jak wdrożyć KSeF w firmie.

1. Audyt procesów i źródeł danych

Przeanalizuj, skąd płyną dane do Twoich faktur. Zwróć uwagę na rodzaje wystawianych dokumentów, informacje umieszczane na fakturach oraz ewentualne załączniki.

2. Weryfikacja obiegu kosztów

Odbiór faktur w KSeF jest równie ważny co ich wystawianie. Zastanów się, jak faktury zakupowe będą trafiać do osób odpowiedzialnych za ich akceptację. Czy masz narzędzie, które automatycznie pobierze dokumenty i zaprezentuje je w czytelny sposób (wizualizacja PDF)?

3. Dialog z kontrahentami

Poinformuj swoich partnerów biznesowych o zmianach. Ustal, czy potrzebują dodatkowych danych w polach fakultatywnych (np. numeru projektu lub kodu MPK), które ułatwią im automatyczne księgowanie Twoich faktur.

4. Procedury bezpieczeństwa (Tryb Offline)

Przygotuj się na sytuacje awaryjne. Choć system ma być stabilny, prawo przewiduje procedury na wypadek przerw technicznych. Twoje oprogramowanie musi pozwalać na wystawianie faktur w trybie offline i ich automatyczną wysyłkę do KSeF natychmiast po przywróceniu łączności.

5. Nadaj odpowiednie uprawnienia pracownikom

Możliwość wystawiania i odbierania e-faktur KSeF będą mieć tylko osoby uprawnione. Przemyśl, komu będą one potrzebne i w jakim zakresie. Dostęp do systemu wymaga uwierzytelnienia przez podpis zaufany, certyfikat KSeF, pieczęć kwalifikowaną lub elektroniczną.

6. Wybór stabilnego partnera IT

To kluczowy moment. Rozwiązania takie jak Comarch ERP (dla MŚP i dużych firm), Comarch EDI (dla korporacji) czy Comarch Betterfly dla JDG są na bieżąco aktualizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wybór oprogramowania, które jest kompatybilne z KSeF w sposób natywny, oszczędzi Twojej firmie tysięcy godzin pracy ręcznej.

7. Testowanie

Testowanie wystawiania faktur w KSeF, zanim to stanie się obowiązkiem, jest okazją do szczegółowego zapoznania się z procedurami, wychwycenia błędów i usprawnienia obiegu dokumentów w firmie.

Kary za niewystawianie faktur w KSeF

Ustawodawca przewidział sankcje za nieprzestrzeganie nowych obowiązków, choć do końca 2026 r. stosowanie kar zostanie zawieszone, aby przedsiębiorcy mieli czas na naukę systemu. Docelowo jednak, za niewystawienie faktury w systemie lub wystawienie jej niezgodnie z formatem, grożą kary pieniężne.

W przypadku podatników VAT kara może wynieść do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Dla podmiotów zwolnionych z VAT sankcja może wynieść do wysokości 18,7% całkowitej wartości transakcji wykazanej na fakturze wystawionej poza KSeF.

Dlaczego KSeF to szansa, a nie tylko obowiązek?

KSeF niesie ze sobą także wiele korzyści dla przedsiębiorców:

Szybszy zwrot podatku VAT: Skrócenie ustawowego terminu z 60 do 40 dni realnie poprawia płynność finansową (cash-flow).

Skrócenie ustawowego terminu z 60 do 40 dni realnie poprawia płynność finansową (cash-flow). Koniec z archiwami papierowymi: Faktury przechowywane są w chmurze rządowej przez 10 lat. Oszczędzasz miejsce i koszty logistyki.

Faktury przechowywane są w chmurze rządowej przez 10 lat. Oszczędzasz miejsce i koszty logistyki. Eliminacja błędów: Automatyzacja sprawia, że dane nie muszą być przepisywane ręcznie, co eliminuje ryzyko pomyłek ludzkich.

Automatyzacja sprawia, że dane nie muszą być przepisywane ręcznie, co eliminuje ryzyko pomyłek ludzkich. Bezpieczeństwo obrotu: Masz 100% pewności, że faktura dotarła do kontrahenta w sekundę po jej wystawieniu.

Nie czekaj na ostatni dzwonek

Złudne poczucie czasu, jaki pozostał do oficjalnego startu obowiązkowego fakturowania, może uśpić czujność nawet najlepiej zarządzanych organizacji. Realna adaptacja infrastruktury informatycznej, przeprowadzenie dogłębnego audytu jakości danych oraz – co często najtrudniejsze – ewolucja nawyków u kontrahentów, to projekty wymagające wielu miesięcy intensywnej pracy, a nie kilku tygodni. Warto zatem potraktować nadchodzący okres jako bezpieczny poligon doświadczalny, korzystanie z systemu stanie się bezwzględnym wymogiem.

Wybierając rozwiązania takie jak Comarch Optima czy Comarch Enterprise, nie tylko spełniasz obowiązek prawny, ale wprowadzasz swoją firmę do elity nowoczesnych, cyfrowych przedsiębiorstw. To inwestycja, która zwróci się w postaci większej kontroli, przejrzystości i efektywności operacyjnej.