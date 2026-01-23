City breaki na dobre wpisały się w styl podróżowania Polaków. Krótki, najczęściej dwu-, trzydniowy wypad do innego miasta, nastawiony na zwiedzanie, kulturę lub rozrywkę, to dziś jedna z najchętniej wybieranych form wypoczynku. Jak wynika z badania przeprowadzonego w styczniu 2026 roku przez Omnisurv by IQS na zlecenie Leonardo Hotels Polska, z takiego modelu podróżowania, niezależnie od pory roku, korzysta aż 77 proc. z nas. Co ciekawe, zimą na krótkie wyjazdy do innego miasta decyduje się niemal co drugi Polak (49 proc.). Największymi entuzjastami takich typu wyjazdów okazują się tzw. młodzi dorośli. W grupie wiekowej 25–34 lata z city breaków korzysta aż 63 proc. badanych, co potwierdza, że kilkudniowe, intensywne wyjazdy stały się ważnym elementem nowoczesnego stylu życia.

- Wyniki badań pokrywają się z tym, co sami obserwujemy w naszych hotelach. Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie odnotowujemy wyraźny wzrost liczby rezerwacji w okresie zimowym w porównaniu z poprzednim sezonem. Duży udział w tym wyniku mają właśnie krótkie, kilkudniowe city breaki, na które coraz częściej decydują się tzw. młodzi dorośli. Osoby te podróżują w parach, ale też w gronie znajomych lub z dziećmi - mówi Edyta Niedoba, Cluster Poland Revenue Manager w Leonardo Hotels. - Popyt na zimowe wypady szczególnie odczuły, zwłaszcza w grudniu i w okresie ferii, nasze butikowe hotele w Krakowie, które chętnie wybierane są zarówno ze względu na lokalizację w samym sercu miasta, jak i panującą w nich ciepłą, niezobowiązującą atmosferę - dodaje Edyta Niedoba.

/> />

Brak tłumów i atrakcyjne ceny noclegów kuszą turystów

Okazuje się, że zwiedzanie miasta zimą ma zdecydowanie więcej zalet niż mogłoby się nam wydawać i nawet silny mróz nie jest w stanie zniechęcić turystów. Wręcz przeciwnie, dla wielu niska temperatura stanowi dodatkowy argument za wyjazdem. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego dla Leonardo Hotels, zimowa atmosfera metropolii jest trzecim najczęściej wskazywanym powodem, dla którego decydujemy się na city break w najchłodniejsze miesiące roku. Ten czynnik wskazało 42 proc. respondentów. Mało tego, co czwarty z nas decyduje się na krótki wyjazd do miasta zimą właśnie ze względu na niższe temperatury i możliwość zwiedzania bez upałów. Jednak tym co najbardziej skłania nas do zimowych city breaków jest brak tłumów i kolejek do atrakcji turystycznych (52 proc. wskazań) oraz korzystniejsze ceny noclegów (49 proc.). Dla części podróżnych dodatkową zachętą są także zimowe wyprzedaże. 23 proc. respondentów przyznaje, że kilkudniowy pobyt w dużym mieście planuje z myślą o posezonowych promocjach, rozpoczynających się tuż po Nowym Roku.

Najlepsze polskie miasta na zimowy city break

Rosnące zainteresowanie podróżami poza sezonem jest jednym z wyraźniejszych trendów turystycznych ostatnich lat w całej Europie. Coraz więcej osób decyduje się też na przesunięcie budżetu z kosztownych wyjazdów na narty, w kierunku relatywnie tańszych city breaków. A do których polskich miast nasi rodacy najchętniej zaglądają zimą? Jak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego na zlecenie Leonardo Hotels w styczniu 2026 roku, tej zimy Polacy najchętniej wybraliby się do Krakowa (53 proc.) i Gdańska (52 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się Wrocław (43 proc.), a średnio co piąty z nas chciałby odwiedzić zimą Warszawę (24 proc), Toruń (23 proc.) i Poznań (21 proc.).

O badaniu

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 16-19 stycznia 2026 roku na platformie Omnisurv by IQS na zlecenie Leonardo Hotels Polska. Metoda badawcza CAWI na reprezentatywnej próbie 1 000 Polek i Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.

* * *

LEONARDO HOTELS CENTRAL EUROPE, z siedzibą w Berlinie, odpowiada za portfolio hoteli w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Sieć działa w 10 krajach i 48 destynacjach, a jej portfolio oferuje 110 hoteli z ponad 18 000 pokojami. Jej marki to Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, NYX Hotels by Leonardo Hotels i Leonardo Limited Edition. Znane są z dogodnych lokalizacji, wysokich standardów obsługi, a także nowoczesnego wystroju wnętrz z regionalnym charakterem.

Leonardo Hotels Central Europe jest częścią Fattal Hotel Group, która została założona w 1998 roku przez Davida Fattala. Aktualnie w Europie i Izraelu działa ponad 294 hoteli grupy z ponad 52 000 pokojami w 132 lokalizacjach i 21 krajach. Portfolio marek obejmuje Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, NYX Hotels by Leonardo Hotels, Leonardo Limited Edition, Jurys Inn, Herods, U Hotels, 7 Minds, Rooms by Fattal, Fattal Terminal, Master Collection i Switch up. Izraelska grupa hotelowa jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE).