"Umowa EPC wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, a umowa serwisowa wejdzie w życie pod warunkiem oraz z dniem przejęcia Elektrociepłowni do eksploatacji" - czytamy w komunikacie.



Przedmiotem umowy EPC jest zaprojektowanie i wybudowanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" elektrociepłowni "Elektrociepłownia" - kompletnego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 20 MW, opalanej gazem ziemnym wraz z budynkami, niezbędnymi układami pomocniczymi i infrastrukturą techniczno-użytkową, zewnętrzną i towarzyszącą, w tym głównym punktem zasilania i linią kablową 110 kV. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy EPC do dnia 30 czerwca 2022 r.



"Przedmiotem umowy serwisowej jest wykonywanie serwisu określonych urządzeń elektrociepłowni w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania. Zobowiązania wykonawcy dotyczące wykonywania na podstawie powyższej umowy serwisu, wygasną z ostatnim dniem, kiedy urządzenia Elektrociepłowni przepracują 80 tys. motogodzin i zostanie wykonany i odebrany remont po zakończeniu tego okresu. Niezależnie od powyższego, umowa serwisowa będzie obowiązywała do dnia zakończenia okresu gwarancji jakości dla ostatniego serwisu wykonanego w ramach umowy serwisowej bądź upływu okresu 10 lat od daty wejścia w życie umowy serwisowej" - czytamy także.



Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)