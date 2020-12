Producenci alarmują, że uderzy to przede wszystkim w polski przemysł farmaceutyczny. I wyliczają – plan resortu kosztowałby rodzime firmy ok. 320 mln zł rocznie. Dla wszystkich koncernów strata z powodu konieczności obniżenia cen , na skutek dostosowania się do mechanizmu proponowanego w projekcie ustawy, wyniosłaby ponad 600 mln zł. Prace nad dokumentem zakończył resort zdrowia, obecnie jest w konsultacjach u premiera.