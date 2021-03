Kim są wpływowi w polskiej gospodarce? Jaką w niej odgrywają rolę i co powinno być ich obowiązkiem. Czy poczucie odpowiedzialności za gospodarcze, najbliższe otoczenie – coś co nazywamy gospodarczym patriotyzmem – jest do pogodzenia z biznesową racjonalnością? Jakie działania budują pozycję w Polsce i na co wpływowi powinni uważać? Czy wpływowi w Polsce mogą zmieniać zewnętrzne otoczenie, jak wpływa ono na nas?

Dziennik Gazeta Prawna od lat wyróżnia wpływowych w gospodarce. W tym, niezwykłym roku, chcemy wspólnie z uczestnikami debaty zastanowić się czym staje się i czym powinno być bycie wpływowym. Czy jest nim właśnie odpowiedzialne przywództwo? A może odpowiedź na pytanie o to jak zachować się powinien wpływowy leży poza zakresem modnych dziś biznesowych słów? Czy opłaca się być wpływowym? Czy jest to jedynie realizacja osobistych ambicji czy wręcz przeciwnie – bycie wpływowym to zmierzenie się z poczuciem odpowiedzialności? Czy przyjęcie na barki takiego ciężaru jest poświęceniem osobistym, które przynosi większe dobro otoczeniu? Jaki jest praktyczny wymiar i korzyść z bycia wpływowym i jaką za ta wpływowość należy zapłacić cenę? Zapraszamy do obejrzenia debaty online 17 marca o godz. 11:00 na www.forsal.pl Zagadnienia: • co to znaczy być wpływowym w polskiej gospodarce? • jakich wpływowych potrzebuje Polska? • czy firmie i przedsiębiorcy opłaca się być wpływowym? • co oznacza pojęcie bycia wpływowym we współczesnym świecie? • jaka odpowiedzialność wiąże się z byciem wpływem? • w jaki sposób współcześnie zmienia się pojęcie wpływowości? • jaka jest cena bycia wpływowym? Uczestnicy: - Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich - Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty Innternational Polska - Marian Owerko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland i Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu - Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję