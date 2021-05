Sasin uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej współpracy kopalni węgla Bogdanka (należącej do grupy Enea) i klubu żużlowego Motor Lublin.

"Spółki Skarbu Państwa każdego roku wspierają polski sport kwotą ponad 200 mln zł. Te potężne pieniądze płyną zarówno do klubów sportowych, jak i do związków sportowych. Tak jest również w przypadku żużla, który szczególnie tutaj, na Lubelszczyźnie, jest sportem niezwykle ważnym i popularnym" – powiedział Sasin.

Podkreślił, że polska liga żużlowa PGE Ekstraliga uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie.

"Ta liga jest od 2015 r. sponsorowana – jest to sponsor tytularny – przez Polską Grupę Energetyczną (PGE). Tylko w ciągu tych ostatnich sześciu lat Polska Grupa Energetyczna wsparła ekstraligę kwotą ok. 10 mln zł. Została też podpisana umowa na kolejne trzy lata wparcia dla polskiej ligi żużlowej" – zaznaczył Sasin.

Dodał, że lubelski klub żużlowy Motor Lublin wspierany jest przez spółkę Skarbu Państwa – Lubelski Węgiel "Bogdanka" i ta współpraca trwa od 10 lat. "Trudniej byłoby o te sukcesy, gdyby nie wsparcie ze strony Bogdanki" – zaznaczył.

Spółka Lubelski Węgiel "Bogdanka" jest sponsorem strategicznym żużlowców Motoru Lublin. Prezes LW "Bogdanka" Artur Wasil podkreślił, że Bogdanka z lubelskim żużlem – z różnym zaangażowaniem – jest związana od 2010 r.

"Chcemy zaangażować się długofalowo" – powiedział. "My jesteśmy cierpliwi. Naszym największym ekwiwalentem ze sponsoringu jest zadowolenie kibiców, a na tym stadionie, to zadowolenie kibiców i ta radość z tego, że ten sport jest na wysokim poziomie jest niebywała" – dodał Wasil.

Podkreślił, że Bogdanka jest silnym i stabilnym filarem gospodarczym Lubelszczyzny. "Takim zamierzamy pozostać pomimo tego, co się wokół nas dzieje. Chcemy przejść proces transformacyjny w sposób przemyślany, mądry i taki, żeby w przyszłości można było mówić o Bogdance jako o firmie, a nie jako kopalni" – zaznaczył Wasil.

Obecny na konferencji wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapewnił że kopalnia Bogdanka będzie mogła funkcjonować jeszcze długo. Przypomniał, że w ubiegły piątek podpisał umowę społeczną dotyczącą harmonogramu redukcji produkcji węgla kamiennego w Polsce.

"Mogę państwa zapewnić o jednym: na ostatnim miejscu tej listy będzie Lubelski Węgiel +Bogdanka+, który jeszcze z sukcesami pracować, fedrować będzie kolejne dziesięciolecia i kolejne dziesięciolecia będzie wspierał lubelski sport, kulturę, sprawy społeczne" – mówił Soboń.

Prezes Speedway Motor Lublin Jakub Kępa powiedział, że sport żużlowy jest bardzo drogą dyscypliną.

"To wsparcie dla żużla jest bardzo istotne, bo to jest stabilność dla klubu, dla zawodników. To jest też potwierdzenie, że te ostatnie lata odbudowy lubelskiego żużla przyniosły efekty i te efekty bez tych odpowiedzialnych partnerów, sponsorów nie miałyby miejsca" – dodał.

Kopalnia Bogdanka to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, jedna z największych i najnowocześniejszych polskich kopalń. Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea.

Spółka oprócz żużlowców Motoru Lublin wspiera także inne kluby sportowe w regionie, przede wszystkim klub piłki nożnej mężczyzn Górnik Łęczna i Akademię Sportu Górnika Łęczna, gdzie trenuje ponad 500 dziewcząt i chłopców. Bogdanka sponsoruje też m.in. klub piłki siatkowej mężczyzn Avia Świdnik, klub piłki ręcznej kobiet MKS Perła Lublin, klub AZS UMCS Lublin (sponsoring drużyn młodzieżowych w koszykówce dziewcząt) i amatorski bokserski klub sportowy Gwarek Łęczna.

W 2020 r. LW "Bogdanka" zrealizowała łącznie 28 projektów dotyczących sponsoringu, w tym 12 o charakterze sportowym i 16 z obszaru społeczno-kulturalnego. Spółka objęła mecenatem dwa lubelskie teatry – Teatr im. H. Ch. Andersena i Teatr Muzyczny.

Klub żużlowy Speedway Lublin założony został w 2017 r. przez działaczy Klubu Motorowego Cross. W sezonie 2018 klub, występujący pod nazwą Motor Lublin, wywalczył awans do Ekstraligi żużlowej.