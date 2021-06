"Naszym priorytetem, zgodnie ze strategią Orlen2030, jest dynamiczny rozwój aktywów na Litwie i wzmacnianie pozycji rynkowej Orlen Lietuva. To strategiczna spółka, która zarządza jedyną rafinerią w regionie bałtyckim, co ma kluczowe znaczenie dla jego bezpieczeństwa energetycznego. Przejęcie kolejowego terminala przeładunkowego w Mockavie, przy granicy z Polską, nie tylko zwiększy to bezpieczeństwo, ale usprawni także logistykę i będzie stanowiło gwarancję stabilnych dostaw paliw do Polski i na Ukrainę. Skorzysta na tym koncern oraz gospodarki wszystkich tych państw" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Z sukcesem sfinalizowaliśmy strategiczny dla przyszłości Orlen Lietuva projekt. Dotąd korzystaliśmy z terminala w Mockavie w oparciu o umowę o współpracy z zarządzającą nim spółką. Przejęcie terminala oznacza dla nas konkretne oszczędności i wzrost niezależności, a w dalszej perspektywie także możliwość realizacji kolejnych ambitnych planów rozwojowych na terenie, na którym znajduje się terminal" - dodał prezes Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Terminal w Mockavie został wybudowany w 2017 r. Jego powierzchnia wraz z przyległymi gruntami wynosi ok. 40 ha. Łączna pojemność zbiornikowa terminala to 19 tys. m3, natomiast zdolności przeładunkowe szacowane są na 1,2 mln ton paliw płynnych rocznie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)