Nowi inwestorzy są doskonale znani na europejskim rynku. Każdy z nich ma doświadczenie w inwestowaniu, wspieraniu i rozwoju spółek technologicznych działających w modelach SaaS (Software as a Service) o międzynarodowych ambicjach.

3TS jest jedną z wiodących europejskich firm typu private equity i venture capital. Fundusz zapewnia kapitał na rozwój dla MŚP w sektorze technologicznym, mediów i komunikacji oraz usługach opartych na wykorzystaniu technologii. Dlaczego 3TS zdecydował się na wsparcie Autenti?

- Ta inwestycja, druga już z naszego nowego Funduszu IV, doskonale wpisuje się w dotychczasową strategię inwestycyjną 3TS. Skupiamy się na skalowalnych spółkach technologicznych z unikalnym produktem. Autenti po zbudowaniu silnej pozycji w Polsce, jest gotowe na międzynarodową ekspansję i to jest modelowy moment na pojawienie się takiego funduszu jak nasz, który ma wiedzę i doświadczenie w skalowaniu biznesu na wielu rynkach. Autenti ma innowacyjną, funkcjonalną i skalowalną platformę do cyfrowego podpisywania i obiegu dokumentów, oferowaną w modelu SaaS, która adresuje rzeczywiste potrzeby optymalizacji procesów u blisko 4,500 klientów z różnych segmentów, w tym została wdrożona przez najbardziej wymagających klientów jakimi są największe polskie banki oraz duże międzynarodowe i polskie korporacje. - mówi Zbigniew Łapiński, Senior Partner w 3TS.

– Środki z rundy i doświadczenie inwestorów pozwolą Autenti na przyspieszenie ekspansji zagranicznej na dużym i dynamicznie rosnącym rynku europejskim, gdzie Spółka będzie wspierać klientów biznesowych w transformacji cyfrowej i odejściu od tradycyjnego podpisywania dokumentów na papierze, jak również budowaniu bardziej zrównoważonych środowiskowo organizacji - dodaje Zbigniew Łapiński.

Elevator Ventures jest podmiotem Corporate Venture Capital należącym do Raiffeisen Bank International (RBI). Głównym celem funduszu jest wzrost i wczesnoetapowe inwestycje w firmy z branży fintech i powiązane technologie wspomagające w Europie Środkowo-Wschodniej. Elevator Ventures wykorzystuje wiedzę fachową, sieć i siłę korporacyjną Grupy RBI, aby pomóc obiecującym przedsiębiorstwom scale-up w tym dynamicznym regionie i poza nim.

Thomas Muchar, Dyrektor Zarządzający Elevator Ventures mówi o potencjale inwestycyjnym: - Tysiące małych i średnich przedsiębiorstw oraz wiele firm blue chip zweryfikowało produkt Autenti. Wierzymy, że łącząc holistyczną architekturę platformy z solidną wydajnością zespołu i umiejętnościami wykonawczymi w zakresie skalowania przedsiębiorstwa, Autenti może osiągnąć dominującą pozycję na konkurencyjnym rynku podpisów elektronicznych. Jako Elevator Ventures zidentyfikowaliśmy wiele potencjalnych form współpracy z RBI oraz sposobów, w jakie możemy pomóc firmie w skalowaniu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa RBI ma ponad 17 milionów klientów w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i bankach satelickich, w których możemy zaoferować Autenti potencjalne synergie.

Ważną rolę w przygotowaniu Autenti do nowej rundy finansowania mieli jej dotychczasowi inwestorzy: Black Pearls VC i Innovation Nest, którzy zainwestowali w spółkę już na etapie seed oraz wszystkie trzy fundusze CVC, które dołączyły do Autenti w 2020 roku - Alior Bank, Bank BNP Paribas, PKO Bank Polski. Każdy ze wspomnianych inwestorów dokonał follow-on w ramach rundy B.

Podpis w europejskim standardzie

Jakie będą kolejne kroki w rozwoju Autenti? Przy wsparciu wszystkich siedmiu inwestorów, a teraz dzięki dodatkowemu kapitałowi w wysokości 8,5 miliona euro, firma stawia sobie za cel, by być platformą do e-podpisów pierwszego wyboru w Europie:

- Od blisko 10 lat oferujemy nie tylko autorski koncept platformy do e-podpisów, ale cały ekosystem usług zaufania. Klienci mają u nas dostęp do wszystkich rodzajów e-podpisów, pieczęci elektronicznych, metod identyfikacji czy usług kwalifikowanych. To właśnie wyróżnia Autenti nie tylko w kraju, ale i za granicą, gdzie prowadzimy już swoją działalność. To co kluczowe to fakt, iż tworzymy europejski standard w zakresie e-podpisów i metod identyfikacji. Nasze rozwiązania są zbieżne z celami wyznaczonymi przez EU, choćby w zakresie eIDAS 2.0. Współpracujemy też z uznanymi na kontynencie dostawcami z których każdy spełnia zaawansowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa regulacyjnego, technologicznego, gwarantuje szybkość działania i oszczędności, tak istotne dla klientów Autenti - mówi Grzegorz Wójcik, CEO i Co-Founder Autenti.

Dlaczego spółka ma szansę na sukces na rynkach europejskich? Powszechne używanie e-podpisów stało się faktem, zarówno w biznesie, jak i wśród klientów indywidualnych. Autenti wyjątkowo wpisuje się w potrzeby pokolenia Digital Natives spełniając potrzeby najbardziej wymagających przedsiębiorców. Rozwiązanie jest również remedium na trudne czasy, w szczególności postpandemiczne i pod silną presją inflacyjną. Dziś przedsiębiorcy szukają oszczędności, optymalizacji, prostych i dostępnych z dnia na dzień rozwiązań chmurowych. Rozwiązania platformy są 100% mobilne, co jest niezwykle ważne przy nowym, hybrydowym lub zdalnym modelu pracy. Autenti to rozwiązanie platformowe one-stop-shop solution, które umożliwia wykorzystania wszystkich trzech rodzajów podpisów elektronicznych w ramach jednego procesu, dla każdego typu dokumentu. Podpisywanie na platformie wymaga dosłownie jednego kliknięcia, a założenie konta na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu trwa kilkadziesiąt sekund.

Pierwsze kroki na międzynarodowych rynkach Autenti ma już za sobą. Od tego roku prowadzi operacje w Hiszpanii, Czechach, Słowacji i Niemczech. W swoim portfolio firma ma już od dawna klientów, których centrale znajdują się poza Polską, m.in. EY, Microsoft, Decathlon, Ikano Bank, Toyota Leasing, Siemens Finance, Vienna Life i wiele innych.

- Dzięki inwestorom, jeszcze bardziej przyspieszymy. Powiększymy bazę klientów 7-krotnie w ciągu najbliższych 3 lat. Do końca 2023 roku nasz zespół obsługiwać będzie na platformie wszystkie języki europejskie. Rozbudujemy sieć współpracy z dostawcami rozwiązań w zakresie usług kwalifikowanych oraz zdalnej identyfikacji (KYC) - dodaje Grzegorz Wójcik z Autenti.

Doradcą prawnym Autenti (oraz założycieli) przy transakcji była Kancelaria Kondracki Celej, która udzieliła kompleksowego wsparcia prawnego w przygotowaniu oraz negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej. Nowych inwestorów reprezentowała Kancelaria Prawna Wojtaszek i Wspólnicy.