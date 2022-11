FIFA sprzedała w przedsprzedaży prawa do transmisji, około 240 tys. pakietów hotelowych i prawie trzy miliony biletów na to wydarzenie. Sprzedaż marketingowa w cyklu 2019-2022 przekroczy kwotę około 1,8 miliarda dolarów, dowiedział się Bloomberg. Mundial jest sponsorowany przez największe marki, w tym Adidasa i Coca-Colę.

Mundial w cieniu kontrowersji

Wzrost dochodów następuje pomimo obaw, że niektórzy fani i sponsorzy bojkotują to wydarzenie, głównie z powodu wyzysku przez Katar pracowników-migrantów, którzy pomogli zbudować stadiony i infrastrukturę potrzebną do zorganizowania największego widowiska sportowego na świecie.

Rząd Kataru zaprzeczył zarzutom złego traktowania pracowników i zapewnił, że wydarzenie to było katalizatorem poprawy prawa pracy. Władze budują dla niektórych pracowników nowe mieszkania i obiecują poprawę bezpieczeństwa.

Przedstawiciel Najwyższej Komisji ds. Dostaw i Dziedzictwa Kataru napisał w e-mailowym oświadczeniu, że wysiłki te zostały docenione przez duże związki zawodowe, w tym Międzynarodówkę Pracowników Budownictwa i Drewna oraz Międzynarodową Organizację Pracy ONZ.

Z turnieju na turniej przychody z mistrzostw świata rosły dzięki rosnącej popularności piłki nożnej na całym świecie i to nawet w przypadku kontrowersyjnego gospodarza. Rosja spotkała się z krytyką przed turniejem w 2018 roku za to, że nie zajęła się rasizmem i homofobią wśród niektórych swoich fanów.

Katar wywołał również gniew organizacji piłkarskich, grup kibiców i polityków z powodu swojego stosunku do homoseksualizmu, który jest oficjalnie nielegalny w państwie Zatoki Perskiej.

Przedstawiciel Supreme Committee for Delivery & Legacy powiedział, że mistrzostwa świata będą bezpieczne dla wszystkich gości. „Wszyscy są mile widziani, bez względu na rasę, pochodzenie, religię, orientację płciową czy narodowość” – powiedzieli.

Pieniądze z piłki nożnej

Przewiduje się, że FIFA przekroczy cel przychodów w wysokości 6,4 miliarda dolarów w cyklu 2019-2022, z czego większość pochodzi z mistrzostw świata, powiedziała osoba zaznajomiona z tą sprawą. Organ wykorzystuje te pieniądze na organizację turniejów gier, a także na poziomie młodzieżowym oraz rozwój sportu w 211 stowarzyszeniach członkowskich.

Tymczasem Katar chce wykorzystać mistrzostwa świata do zademonstrowania swojej szybkiej ekspansji z małej enklawy poławiaczy pereł do metropolii Zatoki Perskiej i oczekuje, że doda do swojej gospodarki aż 17 miliardów dolarów. To mniej niż poprzednie szacunki, ponieważ ogólnoświatowy kryzys kosztów utrzymania może wpłynąć na kwotę, jaką wydadzą kibice podróżujący na mistrzostwa świata.