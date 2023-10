Dlaczego strategie ESG są dla was ważne?

ESG to – w dużym uproszczeniu – zbiór zasad, procedur i działań, które mają coraz większy wpływ na wartość organizacji, jej wizerunek oraz ocenę inwestorów i pracowników. Firmy, które dążą do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, powinny uwzględnić w swojej strategii działania związane z poszanowaniem środowiska, dbałość o człowieka i jasne ramy zarządzania. Mogą się one różnić od siebie w zależności od branży i rodzaju inwestycji. Firmy z sektora usług biznesowych zrzeszone w ABSL reprezentują globalne marki, które mają obowiązek wdrożenia ESG w organizacjach. Dlatego ponad 70 proc. firm członkowskich ABSL implementowało już strategie ESG.

Dlaczego wdraża się ESG? Regulacje? Oczekiwania pracowników?

Oczekiwania pracowników to bardzo istotny aspekt. Coraz częściej podczas rozmów kwalifikacyjnych słyszę pytanie o to, czy organizacja ma wdrożoną strategię ESG. W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu wdrożenie ESG i dbałość o wartości z nim związane mogą stanowić mocny wyróżnik w procesie rekrutacji i pomóc zawalczyć o najlepszych kandydatów. Coraz więcej pracowników, szczególnie z pokolenia Z, zwraca uwagę na to, czy potencjalny pracodawca działa zgodnie z zasadami ESG, i chodzi tu o wiele aspektów: od dbałości o środowisko po równe szanse i transparentność wynagrodzeń.

Oczywiście bezpośrednim powodem, dla którego wdraża się zasady ESG, są formalne regulacje. Unijna dyrektywa CSRD daje krajom członkowskim 18 miesięcy na wprowadzenie jej zasad do prawa krajowego. Wdrożenie dyrektyw jest rozłożone na trzy lata, na początku będą to najwięksi notowani gracze, potem, stopniowo, mniejsze przedsiębiorstwa.

Kolejny obowiązek do spełnienia czy raczej działanie, które realnie pomaga biznesowi?

Na raportowanie ESG należy patrzeć z perspektywy szans dla biznesu, a nie kolejnego obowiązku do spełnienia. Przede wszystkim ESG pomaga firmom działać w sposób zrównoważony w perspektywie długoterminowej, uwzględniać wpływ zmian społecznych, demograficznych czy środowiskowych na prowadzenie biznesu. Po drugie, pomaga zrozumieć wpływ, jaki firmy wywierają na otoczenie. Kolejnymi realnymi korzyściami są kwestia finansowania i możliwość wzrostu rentowności firmy. Instytucje finansowe, które już funkcjonują w obowiązku raportowania ESG, będą mogły udzielać preferencyjnych kredytów dla firm, które strategie ESG wdrażają.

Jakie elementy tych strategii są dla firm najtrudniejsze do wdrożenia?

Większość firm skupia się na raportowaniu, ale tak naprawdę trzeba się nauczyć patrzeć, co jest najistotniejsze z perspektywy biznesu. Należy podejść do wybranych elementów strategicznie, określić cele i działania. Raportowanie jest kolejnym krokiem, który podsumowuje to, jaką strategię biznes wybrał i na ile efektywnie ją wdrożył. Ze względu na złożoność tematu firmy powinny się skupić na rzeczach kluczowych dla swojego biznesu i przeprowadzić analizę istotności i ryzyka. Na przykład, czy dla mojej firmy bardziej krytyczne jest zużycie wody, czy emisja dwutlenku węgla. Nie ma jednego uniwersalnego przepisu ESG.

Przedsiębiorstwa z sektora usług biznesowych wdrażają globalne strategie ESG. Czy dostosowują je także do perspektywy lokalnej?

Rozwój sektora w Polsce jest determinowany głównie przez centra należące do zagranicznych firm i będące częścią globalnych organizacji. Prawie połowa firm z sektora wdrożyła również lokalny plan działania związany z ESG. To jest właściwy kierunek. To, co jest ważne dla biznesu np. w Australii, może nie być istotne dla firmy w Polsce. Spójrzmy przykładowo na kwestie demograficzne. Średnia wieku np. na Filipinach jest niższa niż w Europie Zachodniej czy w Polsce. Inaczej zatem będą wyglądały programy rekrutacyjne czy wsparcia pracowników w różnych lokalizacjach. Tam, gdzie średnia wieku jest wyższa, znaczenia nabiorą np. programy wsparcia osób opiekujących się starszymi rodzicami (na podobnych zasadach jak programy wsparcia młodych matek) czy pozyskiwania pracowników 50+. Firmy będą swoje modele biznesowe dostosowywać do takich wyzwań. A to również są zagadnienia ESG.

Co zmienia dyrektywa CSRD? Czy spółki są gotowe do raportowania ESG?

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada na wybrane kategorie firm państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązek raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka. Dzięki temu zyskamy większe przejrzystość i możliwość porównywania działalności spółek pod kątem zgodności i zrównoważonego biznesu. Niestety wiele firm nadal nie jest gotowa na raportowanie ESG. Często firmy nie wiedzą, co konkretnie kryje się pod skrótami i przepisami. Mają wątpliwości, co należy raportować. Warto tu zauważyć, że ESG dotyczy również firm, które nie są objęte bezpośrednim obowiązkiem raportowania. Mniejsze przedsiębiorstwa współpracują bowiem z dużymi organizacjami czy spółkami giełdowymi, które takim obowiązkiem są objęte i które będą oczekiwać od swoich partnerów biznesowych i podwykonawców konkretnych danych i rozwiązań. Przykładowo, jeśli firma ma w obowiązkach dbałość o wodę, to będzie dobierać takich partnerów biznesowych, którzy o tę wodę dbają i mogą to udokumentować. Niedostarczenie niezbędnych informacji i niespełnienie standardów mogą skutkować utratą kontraktu z firmą raportującą.

Co z podmiotami, które nie będą w stanie udzielić takich informacji?

Wdrażanie strategii ESG będzie niezbędne, jeśli dostawcy chcą zachować swoje miejsce w łańcuchach dostaw. Większe przedsiębiorstwa, które są objęte obowiązkowym raportowaniem, będą wymagały od nich informacji o przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że w praktyce raportowanie wpłynie na firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zatem do utrzymania pozycji rynkowej oraz zdobywania nowych kontraktów będzie konieczne spełnianie standardów ESG.

