Środowisko startupów technologicznych było zawsze silnie reprezentowane na Singapore Fintech Festival, Teraz jest podobnie: wśród 70 tys. uczestników wydarzenia ponad 10 tysięcy stanowią twórcy fintechów. Nie mogło wśród nich zabraknąć reprezentantów Polski.

Innowatorzy z Polski w światowej elicie

Podczas Demo Day, jednego z kluczowych wydarzeń festiwalu, Algolytics zaprezentował na scenie SSF 2023 swe innowacyjne rozwiązania oparte na Location Intelligence, analityce predykcyjnej, Machine Learning, Big Data i Stream Based Modelingu. Polski fintech znalazł się w elitarnym gronie występujących jako jeden z dziewiętnastu światowych i zaledwie dwóch europejskich finalistów prestiżowego konkursu Global FinTech Hackcelerator organizowanego przez Monetary Authority of Singapore - MAS, singapurski bank centralny, we współpracy z AISG, prężnym ośrodkiem zrzeszającym firmy, instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój sztucznej inteligencji.

Celem konkursu jest wskazanie innowacyjnych, a zarazemgotowych do wprowadzenia na rynek rozwiązań AI, które mogą przeobrażać branżę usług finansowych w pożądanym kierunku. MAS przeanalizował sprawozdania, postulaty i potrzeby instytucji finansowych i podmiotów z branży finansów i zdiagnozował cztery obszary, w których rywalizujące w Hackceleratorze startupy mają największe pole do popisu:

zwiększenie znaczenia doświadczenia klienta

zwiększenie efektywności operacyjnej

minimalizowanie ryzyk i nadużyć, zwiększanie zgodności ze standardami bezpieczeństwa

rozwój rozwiązań pomagających ułatwiać i intensyfikować działania w obszarze ESG.

Algolytics odnalazł się w tym znakomicie. Rozwiązania polskiej firmy pozwalają m.in. eliminować wszelkie błędy w bazach danych, łatwo standaryzować rekordy, by uzyskać kompletne i zawsze aktualne dane najwyższej jakości i w dowolnym formacie. Inne narzędzia startupu znad Wisły służą do inteligentnej analizy zachowań klientów w celu maksymalnego wykorzystania potencjału sprzedażowego, np. poprzez otwieranie nowych rentownych punktów sprzedaży zanim odkryje je konkurencja, efektywne kampanie marketingowe oraz zwiększanie zadowolenia konsumenta. Dzięki tym narzędziom przedsiębiorcy zyskują szanse na szybkie przyspieszenie ekspansji swych biznesów.

Piątka wspaniałych

Od trzech lat partnerem strategicznym i organizatorem europejskiej edycji globalnego Hackceleratora, łączącego startupy z branży fintechowej na Starym Kontynencie z rynkiem singapurskim, jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Accelpointem. Co roku wyłania też w konkursie pięć startupów, które mogą się pokazać w polskim pawilonie na SFF. W tym roku do Singapuru wybrali się zwycięzcy 4. edycji wspólnego przedsięwzięcia: 1Strike, Vintom, inStreamly, Self Learning Solutions i Lukka Coinfirm.

- Wybraliśmy tę piątkę wspólnie z partnerami Future Finance Poland ASEAN Horyzonty 2023 - PAIH, PKO Bankiem Polskim i Accelpoint, jednym z najbardziej dynamicznych polskich akceleratorów dla startupów, by dać młodym innowacyjnym polskim firmom szansę na promocję oraz ekspansję w krajach ASEAN, ale też na wejście głębiej w wielki ekosystem fintechów, jaki gromadzi się na Singapore Fintech Festival – wyjaśnia Paweł Widawski, szef Fintech Poland.

Polski ekoststem innowacji i pożytki współpracy z ASEAN

Prężny polski sektor finansowy napędzany technologicznymi innowacjami reprezentuje na SFF zespół Biura Innowacji PKO Banku Polskiego na czele z Markiem Myszką. – Przyjechaliśmy do Singapuru z jednej strony po inspiracje, innowacyjne pomysły, które napędzają nasz bank i decydują o jego coraz silniejszej pozycji w Europie i świecie, a z drugiej – po to, by pokazać własny dorobek. I nasza instytucja, i cały polski sektor bankowy, mają się bowiem czym pochwalić – mówi Marek Myszka.

- Pomimo wysokiej dojrzałości technologicznej naszej organizacji, współpraca ze środowiskiem startupowym jest nadal ważnym elementem strategii banku. Nieustannie poszukujemy nowych narzędzi – szczególnie w obszarach, które wykraczają poza usługi bankowe – dodaje Jacek Stryczyński z Biura Innowacji PKO Banku Polskiego. Przypomina, że największy bank w Europie Środkowo-Wschodniej już od 2015 roku angażuje się w budowanie lokalnego ekosystemu innowacyjnych spółek technologicznych, oferując im możliwość rozwoju pod swymi skrzydłami. W tym celu przeanalizował dotąd ponad 2 000 firm, także spoza Polski.

Licznie odwiedzający polski pawilon uczestnicy SFF 2023, w tym przedstawiciele innych narodowych delegacji oraz firm i startupów, interesują się żywo sukcesem transformacji naszego sektora finansowego – czego sam PKO Bank Polski jest doskonałym przykładem. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii naszym instytucjom finansowym udało się w krótkim czasie przeskoczyć kilka etapu rozwoju i przebić do światowej awangardy technologicznej rewolucji.

- W sektorze fintech istnieje duże pole do innowacyjnej współpracy pomiędzy Polską a krajami ASEAN. Jednym z kluczowych obszarów jest rozwój płatności mobilnych, wykorzystanie polskiego doświadczenia w tego typu rozwiązaniach i dostosowanie się do specyficznych potrzeb konsumentów w regionie ASEAN. Innowacje w transakcjach transgranicznych i ramy regulacyjne mogłyby sprzyjać partnerstwom korzystnym dla obu stron. Polska i ASEAN mają dobrze rozwinięty sektor blockchain i mogą czerpać korzyści z wymiany wiedzy i rozwiązań – mówi Marek Myszka.

Inne potencjalne obszary rozwoju współpracy to analityka danych i sztuczna inteligencja. Tę ostatnią można lepiej wykorzystać m.in. do bardziej precyzyjnej oceny ryzyka kredytowego. Krajom ASEAN jest to wręcz niezbędne, gdyż sektor finansowy jest często narażony na niepewność.

Rozwój nowych produktów finansowych, takich jak mikrokredyty czy inwestycje oparte na ESG, to kolejny obszar, w którym synergia między Polską a krajami ASEAN może być korzystna. Wspólne dostosowanie tych produktów do lokalnych warunków może zwiększyć ich atrakcyjność i skuteczność. I wreszcie – cyberbezpieczeństwo, które stało się kluczowym wyzwaniem we współczesnym świecie finansów. Wspólne wysiłki w zakresie ochrony danych i zwalczania zagrożeń cybernetycznych mogą podnieść poziom bezpieczeństwa w obu regionach.

Wyzwania, o których dyskutuje się podczas SFF 2023 w pawilonie polskim, odmieniane są przez wszystkie przypadki także przez organizatorów wydarzenia. Ravi Menon, dyrektor zarządzający MAS, mówił o trzech kluczowych rezultatach, które Singapur chce osiągnąć budując ekosystem finansowy przyszłości: natychmiastowych płatnościach, bezproblemowych transakcjach finansowych i zaufanym ekosystemie zrównoważonego rozwoju.

Szef MAS poinformował o uruchomieniu Gprnt, zintegrowanej platformy cyfrowej, która wykorzystuje technologię, aby uprościć sposób, w jaki sektor finansowy i gospodarka realna gromadzą, uzyskują dostęp i działają na rzecz środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) wspierając inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.