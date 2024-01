Fakt przeniknięcia hakerów do kont poczty elektronicznej kierownictwa został wykryty w ubiegłym tygodniu. Microsoft powiadomił w piątek, że nie stwierdził żadnych skutków materialnych ataku hakerskiego. Nie ma też oznak, by grupa Nobelium uzyskała dostęp do danych klientów czy systemów produkcyjnych.

Nie jest to pierwszy przypadek zhakowania przez Rosjan systemu Microsoftu.

Grupa Nobelium próbowała wcześniej złamać systemy komputerowe amerykańskiego Departamentu Stanu oraz państw-sojuszników Stanów Zjednoczonych. (PAP)