Okazuje się, że 8 na 10 ankietowanych osób zarządzających małymi i średnimi firmami uważa, że bank może ułatwiać im życie, szczególnie w zakresie nowych technologii. Przedsiębiorcy cenią możliwości korzystania z aplikacji mobilnej (43%) oraz dostęp online do funkcjonalności, które pomagają im prowadzić biznes 1. Z kolei najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze konta firmowego są: dostęp do szybkich przelewów krajowych i zagranicznych, do konta bankowego i pieniędzy z każdego zakątka świata, do cyfrowych podpisów i dokumentów oraz cyfrowy kontakt z instytucjami publicznymi 2. Zdaniem przedsiębiorców, ich życie ułatwiłyby także szybkie i łatwe pożyczki, możliwość korzystania z odroczonych płatności oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Visa Consulting & Analytics wspiera banki i ich klientów – małe i średnie firmy – w cyfryzacji

Badanie VCA pokazuje, że transformacja cyfrowa jest koniecznością i może przynieść korzyści firmom i gospodarkom. Z danych Visa wynika, że 67% małych i średnich przedsiębiorstw w Europie korzysta obecnie z rozwiązań cyfrowych. Gdyby wyeliminować tę lukę 33%, łączne przychody polskich przedsiębiorstw wzrosłyby realnie o 25,7 mld PLN rocznie 3. Dobrym wstępem do tych zmian może być właśnie cyfryzacja płatności i bankowości firmowej.

- Zespół Visa Consulting & Analytics na co dzień wspiera banki, instytucje finansowe oraz dostawców usług w tworzeniu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby ich klientów, w tym także małych i średnich firm z różnych sektorów. Bez danych, takich jak te zebrane podczas badania, nie mielibyśmy pełnej wiedzy o ich oczekiwaniach. Okazuje się, że w wyborze banku i pierwszego konta do prowadzenia biznesu, dla aż 74% klientów małych i średnich przedsiębiorstw kluczową rolę odgrywa wygoda i posiadanie konta prywatnego w danym banku 4. Ważna jest również atrakcyjna oferta finansowa, wizerunek banku, prosty proces otwierania konta oraz dostosowanie do potrzeb przedsiębiorcy. Inaczej jest przy wyborze drugiego i kolejnego konta – tu wybór determinują dopasowane do ich potrzeb biznesowych funkcjonalności aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej – mówi Wojciech Werochowski, dyrektor Visa Consulting & Analytics w Polsce.

Badając polski rynek, VCA przeprowadziło pogłębione badania wśród ponad 300 polskich MŚP z różnych sektorów, by poznać ich potrzeby w zakresie bankowości, począwszy od elementów, które wpływają na wybór banku i konta firmowego, po produkty i usługi najbardziej przydatne w codziennym zarządzaniu firmą i finansami.

- Z mojej perspektywy najciekawszym wnioskiem z badania jest duża lojalność tej grupy klientów - większość przedsiębiorców kierujących małymi i średnimi biznesami (71%) nie planuje zmienić banku, gdy są zadowoleni z oferty oraz gdy mają konto prywatne i firmowe w tym samym banku, gdyż jest to dla nich po prostu wygodne 5. Decyzja o potencjalnej zmianie najczęściej jest wynikiem braku oddziału w okolicy lub dużego rozczarowania z powodu m.in. wprowadzenia opłat, których wcześniej bank nie pobierał, czy nieprzyznania kredytu 6. Okazuje się, że właśnie pozytywna decyzja o kredycie w innym banku może być czynnikiem decydującym o zmianie – mówi Artur Bartosiak, dyrektor w polskim zespole Visa Consulting & Analytics, odpowiedzialny za realizację raportu.

Rola kart biznesowych w rozwoju MŚP

Prowadzenie biznesu mogą uprościć także karty biznesowe. Z badania VCA wynika, że 75% polskich przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy deklaruje, że posiada co najmniej jedną kartę7. Używają jej kilka razy w tygodniu, najczęściej do płacenia za wydatki firmowe, takie jak paliwo (60%), a także w mniejszym stopniu za parkingi, bilety autobusowe, na pociąg i samolot oraz za pobyt w hotelu 8.

Zdaniem ekspertów z zespołu Visa Consulting & Analytics pełne możliwości, jakie niosą karty biznesowe, mogą przynieść przedsiębiorcom liczne korzyści, w tym usprawnić zarządzanie firmą. Pozwalają one bowiem zautomatyzować niektóre procesy administracyjne oraz uelastycznić warunki płatności i skonsolidować wydatki biznesowe. Dzięki terminowym płatnościom mogą polepszyć rating kredytowy firmy, nie tylko uławiając otrzymanie kredytu, a także chroniąc przed oszustwami, szczególnie w przypadku płatności online. Dla firm „jutra” bowiem, ważniejszy niż do tej pory będzie dostęp do infrastruktury i usług, które wesprą ich zróżnicowane i dynamicznie zmieniające się potrzeby. Będą oczekiwać od banków, że ułatwią im dostęp do obsługi wielu walut, metod płatności i platform, a także dodatkowych możliwości, takich jak analityka, programy lojalnościowe czy rozwiązania zapobiegające oszustwom.

- Visa wykorzystuje swoją skalę i wiedzę, nie tylko aby pomóc bankom zrozumieć aktualne potrzeby ich klientów, ale także te, które mogą pojawić się w przyszłości. VCA oferuje kompleksowy zakres usług obejmujący cały proces tworzenia rozwiązań w oparciu o AI – od wstępnej koncepcji i planowania, przez ocenę możliwości i analizę korzyści aż po projektowanie modeli i wsparcie wdrożeniowe. Jesteśmy w stanie opracować rekomendacje dla polskich banków i analizy, co powinny zawrzeć w swej ofercie, by wesprzeć w rozwoju przedsiębiorców, którzy już mają u nich konta bankowe, a także jakie rozwiązania mogą przyciągnąć nowych klientów – podkreśla Wojciech Werochowski.

Visa Consulting & Analytics (VCA) to część firmy Visa zajmująca się consultingiem usług płatniczych w oparciu o dane. To globalnie ponad 1000 konsultantów, którzy na co dzień współpracują z większością znanych instytucji. Korzystając z szerokiego zakresu danych i autorskich modeli analitycznych, konsultanci VCA, specjaliści ds. danych i ekonomiści dostarczają rozwiązań, które przyczyniają się do lepszych wyników biznesowych ich klientów. Visa, będąc jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych, dzieli się wypracowanymi przez siebie globalnymi standardami i specjalistyczną wiedzą na temat płatności, by korzyści płynące z gospodarki opartej na danych były jeszcze większe.

Poglądy, opinie i/lub estymacje, w zależności od przypadku („poglądy”), wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami zespołu Visa Consulting and Analytics i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko kierownictwa wykonawczego Visa ani innych pracowników i podmiotów powiązanych z Visa. Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako podstawa do podejmowania decyzji operacyjnych, marketingowych, prawnych, technicznych, podatkowych, finansowych ani żadnych innych. Nie odzwierciedla ona również w żaden sposób rzeczywistych ani prognozowanych wyników operacyjnych lub finansowych Visa. Visa nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do kompletności lub dokładności zawartych tu poglądów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z polegania na tych poglądach. Poglądy te często opierają się na bieżących warunkach rynkowych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1 Dane z raportu Visa Consulting & Analytics (VCA) „Potrzeby w zakresie bankowości małych i średnich przedsiębiorstw, grudzień 2024”, który został przygotowany na podstawie kilku różnych badań na zlecenie VCA. Badanie zostało przeprowadzone przez Minds & Roses i wzięli w nim udział przedstawiciele 15 polskich małych i średnich firm. Badanie zostało zrealizowane w Polsce w dniach 24 listopada – 13 grudnia 2023 roku, metodą pogłębionych wywiadów internetowych.

2 Dane z raportu Visa Consulting & Analytics (VCA) „Potrzeby w zakresie bankowości małych i średnich przedsiębiorstw, grudzień 2024”, który został przygotowany na podstawie kilku różnych badań na zlecenie VCA. Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research i wzięli w nim udział przedstawiciele 316 polskich małych i średnich firm. Badanie zostało zrealizowane w Polsce w dniach 18 września – 5 października 2023 roku, w oparciu o ankietę internetową.

3 Obliczono, biorąc szacowany wzrost dla Polski wynoszący 3% (odpowiednie dane dostępne tutaj str. 2) z szacowanej łącznej wartości 200 mld euro i przeliczając wynik na złotówki po kursie 1 euro = 4,23 zł.

4 Dane z raportu Visa Consulting & Analytics (VCA) „Potrzeby w zakresie bankowości małych i średnich przedsiębiorstw, grudzień 2024”, który został przygotowany na podstawie kilku różnych badań na zlecenie VCA. Badanie zostało przeprowadzone przez Minds & Roses i wzięli w nim udział przedstawiciele 205 polskich mikro i małych firm. Badanie zostało zrealizowane w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2024 roku, w oparciu o ankietę internetową.

5 Dane z raportu Visa Consulting & Analytics (VCA) „Potrzeby w zakresie bankowości małych i średnich przedsiębiorstw, grudzień 2024”, który został przygotowany na podstawie kilku różnych badań na zlecenie VCA. Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research i wzięli w nim udział przedstawiciele 316 polskich małych i średnich firm. Badanie zostało zrealizowane w Polsce w dniach 18 września – 5 października 2023 roku, w oparciu o ankietę internetową.

6 Ibidiem.

7 Ibidiem.

8 Ibidiem.