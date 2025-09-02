Port Gdańsk jest największym portem morskim w Polsce i jednym z kluczowych graczy w regionie Morza Bałtyckiego. Jako jedyny port w kraju co roku łączy rodzime firmy z partnerami biznesowymi z różnych miejsc świata, takich jak Singapur, Korea Płd. czy Wietnam. Tym razem misja gospodarcza Portu Gdańsk odbędzie się w Japonii. I nie jest to wybór przypadkowy, bo Japonia od dekad wyznacza standardy w globalnej żegludze, przemyśle stoczniowym, a także innowacjach portowych i logistycznych. Wydarzenie to będzie zatem wyjątkową okazją dla polskich przedsiębiorstw do zainicjowania lub pogłębienia współpracy z partnerami z Dalekiego Wschodu.

Business Mixer Portu Gdańsk to element długofalowej strategii budowania globalnej pozycji polskiej gospodarki morskiej i rozwoju handlu zagranicznego. Podczas sesji B2B uczestnicy wydarzenia w Tokio będą mieli możliwość bezpośrednich rozmów z japońskimi importerami, dystrybutorami i inwestorami. Port Gdańsk, jako organizator i inicjator przedsięwzięcia, zapewnia wsparcie merytoryczne i logistyczne dla uczestników misji.

Szczególną okazję do rozmów o rozwoju eksportu będą mieli przedstawiciele sektora rolno-spożywczego, który może skorzystać z japońskiej specyfiki gospodarczej – zwłaszcza niskiej samowystarczalności żywieniowej i dużej zależności od importu żywności. Polska, dysponująca nowoczesnym rolnictwem, wysoką jakością produkcji i konkurencyjnymi cenami, ma szansę zaznaczyć swoją obecność na tym rynku. Ale potencjał rozwoju widoczny jest również w innych obszarach, takich jak: logistyka i transport intermodalny, nowoczesne technologie dla portów i przemysłu morskiego, budownictwo okrętowe i serwis jednostek pływających, produkty chemiczne i farmaceutyczne, zrównoważone rozwiązania energetyczne i ekologiczne technologie.

– Port Gdańsk, dzięki dynamicznemu rozwojowi infrastruktury i rosnącemu znaczeniu w europejskiej logistyce portowo-morskiej oraz gospodarce staje się naturalnym centrum operacyjnym dla przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą na rynkach dalekowschodnich. Dzieje się tak dlatego, że Port Gdańsk jest obecnie największym hubem kontenerowym na Morzu Bałtyckim i odgrywa strategiczną rolę w eksporcie towarów do państw azjatyckich – podkreśla Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk.

Dla polskich firm – niezależnie od wielkości i branży – Business Mixer Portu Gdańsk w Tokio to szansa, która może się przełożyć na konkretne kontrakty, wspólne projekty i trwałe partnerstwa. W świecie, w którym znaczenie rynków azjatyckich rośnie z roku na rok, Japonia jawi się jako kluczowy kierunek ekspansji eksportowej, a listopadowe wydarzenie może być pierwszym krokiem do jego zdobycia.

Wyzwania i nowe możliwości

Japonia jest trzecią (poza UE) największą gospodarką świata pod względem nominalnego PKB, po USA i Chinach. Z ponad 124 mln mieszkańców kraj ten stanowi jeden z największych rynków konsumenckich na świecie. Dla polskich firm oznacza to jedno – realną szansę na ekspansję.

Jak dotąd import z Japonii znacząco przewyższa eksport. W 2024 r. wartość eksportu z Polski do Japonii osiągnęła około 1,2 mld dol. Z kolei import do Polski osiągnął wartość ok. 2,5 mld dol. Porównując te dane z 2023 r., zarówno eksport, jak i import z Japonii wzrosły o ok. 10 proc., co świadczy o dynamicznym rozwoju współpracy handlowej. Polska eksportuje głównie części samochodowe, grafit, środki piorące oraz produkty rolno-spożywcze, takie jak mrożone mięso wołowe, pierze i puch. Z kolei z Japonii sprowadzamy zaawansowane maszyny, sprzęt elektroniczny, samochody oraz komponenty przemysłowe.

Przez Gdańsk do Japonii W ciągu ostatnich pięciu lat import z Japonii do Polski (przez Port Gdańsk) wyniósł 213 tys. t (7,5 mld zł), zaś eksport 240 tys. t (3,8 mld zł). Dzięki temu na polski rynek trafiały głównie chemikalia, tworzywa sztuczne, żeliwo i stal oraz samochody. Na eksport przez Port Gdańsk wyruszyło głównie polskie mięso i podroby, pasza dla zwierząt, miedź i artykuły z miedzi, meble, pościel, materace, lampy oraz produkty mleczarskie, jaja i miód.

Kamieniem milowym we współpracy gospodarczej było podpisanie w 2019 r. Umowy o Partnerstwie Gospodarczym (EPA) między UE a Japonią. Porozumienie zniosło szereg barier handlowych, zliberalizowało wymianę produktów rolno-spożywczych i zwiększyło konkurencyjność europejskich firm na rynku japońskim. Polska wołowina zyskała uznanie wśród japońskich konsumentów, a eksport żywności klasy premium zaczął się dynamicznie rozwijać.

Kolejnym impulsem była decyzja Głównego Lekarza Weterynarii Japonii z lipca 2024 r. o zniesieniu zakazu importu polskiego mięsa drobiowego oraz produktów jajecznych. To otworzyło rynek dla jednej z kluczowych gałęzi polskiego eksportu – Polska jest bowiem największym producentem drobiu w Unii Europejskiej i trzecim na świecie. I tak do głównych grup towarów eksportowanych do Japonii dołączyło mięso drobiowe oraz produkty mleczne. Poza tym coraz większe uznanie na tamtejszym rynku zyskują polskie maszyny i urządzenia mechaniczne, co przekłada się na ich większy eksport.

Japońscy konsumenci coraz chętniej sięgają po importowane produkty wysokiej jakości. Obok mięsa drobiowego wzrasta popularność mrożonych owoców i warzyw, wyrobów cukierniczych, słodyczy, gotowych dań, a także alkoholu, napojów bezalkoholowych i żywności ekologicznej. Polski sektor rolno-spożywczy, znany z jakości i bezpieczeństwa, może skutecznie odpowiedzieć na te potrzeby.

Dlatego też w tym roku Polska, w ramach Expo 2025 Osaka oraz wydarzeń towarzyszących, jest bardzo aktywna promocyjnie w Japonii. Wystawy takie jak Foodex Japan 2025 czy Polsko-Japońskie Forum Eksportowe w Osace dały przestrzeń dla promocji polskich marek i produktów.

Wciąż jednak wyzwaniem pozostaje niska rozpoznawalność polskich marek w Japonii, potrzeba budowania relacji z lokalnymi dystrybutorami oraz kwestie logistyczne wynikające z odległości.

Inwestycje w Polsce

Port Gdańsk liczy, że za pośrednictwem Business Mixera również japońscy inwestorzy jeszcze chętniej będą lokować swoje biznesy nad Wisłą, a może nawet w samym porcie lub na jego zapleczu, bo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie brakuje. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wciąż ma do zaoferowania tereny, które mogą być wykorzystane pod przeładunki i inną działalność portowo-morską.

Jak wynika z danych NBP za 2022 r., Japonia była trzecim co do wielkości inwestorem w Polsce spoza UE, ustępując tylko USA i Korei Południowej. Japońskie firmy realizowały u nas 66 projektów inwestycyjnych o wartości ok. 2,5 mld euro, zapewniając ponad 17 tys. miejsc pracy od 2020 r. W jakich branżach? Japończycy zainwestowali w przemysł motoryzacyjny – w zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu produkują silniki spalinowe i napędy do pojazdów hybrydowych. Łączna wartość inwestycji Toyoty wyniosła 6 mld zł, firma stworzyła ponad 3 tys. miejsc pracy. Od ponad 20 lat na polskim rynku obecny jest koncern Bridgestone, producent opon i wyrobów gumowych. Jego fabryka w Poznaniu jest jedną z najnowocześniejszych.

W łańcuch dostaw dla branży motoryzacyjnej zainwestował również japoński przemysł chemiczny oraz firma Sumika, produkująca mieszanki na bazie polipropylenu w Plewiskach pod Poznaniem. W Ksawerowie pod Łodzią od 2019 r. działa trzecia europejska fabryka Nippon Seiki. Jest ona liderem rynku wysokiej klasy wyświetlaczy przeziernych (HUD) do samochodów klasy średniej i premium. Aż 11 inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej realizują tacy giganci jak m.in. Fuji i Fujitsu. Japończycy zainwestowali również w przemysł piwowarski. Są obecnie największymi producentami piwa w naszym kraju, odkąd w 2017 r. grupa Asahi stała się właścicielem polskiej Kompanii Piwowarskiej. Najnowszy duży projekt japoński w Polsce to zakład produkcji pomp ciepła giganta technologicznego Daikin w Ksawerowie.

Warto też dodać, że Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej udzielił spółce White Eagle Energy Ltd., należącej do japońskiego armatora Mitsui O.S.K., pożyczki na zakup nowo wybudowanej pływającej jednostki magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (FSRU), która będzie stacjonować w Porcie Gdańsk. Jednostka jest budowana w stoczni Hyundai Heavy Industries w Korei Południowej na zamówienie spółki Gaz-System. Jej oddanie do eksploatacji na wodach Zatoki Gdańskiej jest planowane na przełomie lat 2027 i 2028.

Ponadto w marcu tego roku japoński armator kontenerowy Ocean Network Express (ONE) uruchomił nowe połączenie feederowe do Portu Gdańsk. Serwis PLS (Polish Shuttle) łączy Hamburg i Rotterdam z Gdynią oraz właśnie z Gdańskiem. Armator Ocean Network Express ma swoje biuro w Gdyni oraz zaplecze operacyjne dla całej Europy w Gdańsku, które działa od 2018 r. Ocean Network Express to jeden z kluczowych światowych przewoźników ładunków kontenerowych. Szacuje się, że zajmuje szóstą pozycję na tym rynku. Marka ONE powstała w wyniku połączenia trzech japońskich przewoźników morskich (K Line, MOL and NYK), które pod wspólnym szyldem działają globalnie. Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi ponad 100 krajom, a ich znakiem rozpoznawczym są kontenerowce w kolorze magenty.

Działania inwestorów z Japonii potwierdzają potencjał, jaki kryje się w relacjach handlowych.

Zapraszamy do udziału Jak wziąć udział w Business Mixerze? Przedsiębiorcy, którzy chcą razem z Portem Gdańsk uczestniczyć w tym wydarzeniu, muszą najpierw dokonać rejestracji, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie: Mixer.portgdansk.pl.

