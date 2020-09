"Polski sektor bankowy jest stabilny, płynny, ma dobrą jakość aktywów i jest dobrze dokapitalizowany (wskaźnik adekwatności kapitałowej: 19,9% w I poł. 2020). W połowie czerwca wartość ekspozycji kredytowych objętych przez moratoria dotyczące płatności wynosiła ok. 11% w przypadku największych banków, dla których Fitch nadaje ratingi. Banki początkowo oferowały moratoria na trzy miesiące, ale następnie wydłużyły je do sześciu miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Okres trwania niektórych moratoriów już zakończył się, choć znaczna część obejmuje okres do IV kw. 2020 r., dodała agencja.

"Banki skorzystały ze wsparcia finansowego udzielanego klientom korporacyjnym przez PFR oraz ze zwiększenia gwarancji dla MŚP przez BGK - z 60% do 80% kwoty nominalnej. Jak dotąd, jakość aktywów pogorszyła się jedynie umiarkowanie - do 6% na koniec I poł. 2020 (2019: 5,7%), choć banki zwiększyły odpisy na kredyty niepracujące o 37,2% r/r od początku roku do lipca 2020. Zyskowność banków zmniejszyła się o połowę w I poł. 2020, choć Fitch spodziewa się, że większość banków przetrwa kryzys z właściwą kapitalizacją" - czytamy dalej.