482,8 mln zł – na taką kwotę eksperci firmy doradczej PwC, działając na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wyliczyli ujemne kapitały Idea Banku według stanu na koniec sierpnia 2020 r. Zarząd banku w sprawozdaniu na koniec września podawał, że fundusze własne to ponad 150 mln zł. Różnica jest związana w połowie z niższą, zdaniem PwC, wyceną aktywów i koniecznością zawiązania rezerw – głównie na spory z klientami i skarbówką.

Dokument będący podstawą uruchomienia wobec Idea Banku przymusowej restrukturyzacji, w efekcie której tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez Bank Pekao, prezentuje jednak również inne wyliczenia. Wskazują one, że tzw. wartość zbycia Idei mogła co prawda wynosić niemal -1,1 mld zł, ale przy optymistycznych założeniach mogło to być też prawie +190 mln zł.