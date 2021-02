Marzena Koczut od października 2020 r. była członkiem rady nadzorczej BOŚ Banku. W grudniu 2020 r. została delegowana do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu.

Marzena Koczut jest absolwentem studiów Canadian Executive Master of Business Administration - CEMBA, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Université du Québec à Montréal (UQAM) oraz posiada dyplom z wyróżnieniem Bachelor of Commerce ze specjalizacją Finanse i Księgowość na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Kanada.

Marzena Koczut jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w różnych warunkach rynkowych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Prowadziła projekty zmian w firmach i organizacjach oraz skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, m.in. w celu optymalizacji oraz poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, zarządzała interdyscyplinarnymi i międzynarodowymi zespołami. Przez kilkanaście lat pracowała w kanadyjskiej instytucji finansowej wspierającej konkurencyjność gospodarki Export Development Canada (EDC). Od 2010 roku jako wiceprezes zarządu PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polska była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą oraz obszarami back-office. W latach 2016-2019 jako prezes zarządu Lotos Lab bezpośrednio zarządzała m.in. pionem strategii, rozwoju oraz innowacji. Od roku 2020 jest doradcą ministra klimatu oraz ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynika z materiału.

Robert Kasprzak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym, kolejne doświadczenie zdobywał w Banku BPH i Citibanku Handlowym jako dyrektor w obszarze skarbu nadzorujący zespół sprzedaży obsługujący instytucje finansowe i innych inwestorów instytucjonalnych. W latach 2007-2008 w Societe Generale Londyn (biuro w Warszawie) pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko w regionie Europy

Środkowo-Wschodniej oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych do instytucji finansowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W latach 2008-2012 był zastępcą dyrektora Departamentu Research&Development oraz dyrektorem ds. produktów inwestycyjnych w Union Investment TFI, w latach 2012-2013 członkiem zarządu w Opera TFI, a od 2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw jako dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie dyrektor zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami, podano również.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

