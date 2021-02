"Mamy strategię aktualną do 2022 roku, niemniej jednak ona obecnie podlega weryfikacji i po I kwartale najprawdopodobniej zaprezentujemy jej aktualizację" - powiedziała Duda podczas konferencji online.

Wskazała, że głównym kierunkiem dla banku będzie nadal rozwój bardzo nowoczesnych narzędzi, rozwój świata cyfrowego. Bank będzie także kontynuował realizację początkowego założenia, czyli uproduktawianie klientów. Drugim istotnym obszarem pozyskiwania przychodów ma być obszar leasingu i faktoringu.

Alior stawia także nacisk na dalszy rozwój produktów ekologicznych.

"Chcemy być bardzo aktywni w obszarze budowania nowego zielonego ładu, będziemy chcieli wyjść szerzej z ofertą do klientów. Na ten moment łączny wolumen produktów eko wyniósł ok. 1,4 mld zł na koniec 2020 r." - powiedziała Duda.

Bank podał, że łączny wolumen sprzedaży produktów eko wyniósł ok. 240 mln zł w 2020 r.

Jak podkreśliła Duda, "Alior Bank jest wolny od kredytów frankowych".

"Alior Bank nie ma problemu z kredytami frankowymi. Cały rynek mierzy się z tym problemem. Nasz udział jest marginalny, w tej chwili liczba sporów sądowych jest jednostkowa, to jest 7 spraw. Szacujemy, że ok. 150 mln zł portfela kredytowego mamy w tym zakresie. Gdyby były takie koszty ugód, to nie jest dla nas problem. Nawet gdyby była konieczności zwrotu całości, to jest to ok. 30 mln zł" - powiedziała wiceprezes.

Poinformowała także, że Alior w tym roku będzie pracował nad dalszą poprawą efektywności poprzez wdrożenie programu oszczędności.

"Wdrażamy program obniżki kosztów. Szacujemy, że pozwoli to nam na zmniejszenie bazy kosztowej o min. 100 mln zł. To jest założenie bardzo ambitne, ale do tego dążymy i to będziemy chcieli w następnych miesiącach zrealizować" - podkreśliła.

Jak poinformował wiceprezes Dariusz Szwed, zaktualizowana strategia będzie obejmowała także zmiany w sieci placówek. Bank nie planuje obecnie zwolnień grupowych.

"W strategii 2020-2022 mówiliśmy o redukcji placówek własnych o 25%. Jesteśmy już blisko tego progu, nie planujemy zamykania placówek własnych, chcemy je trochę skomasować - w tych miejscach, gdzie jest to wskazane, placówki połączyć. Myślimy też o naszych placówkach partnerskich, pracujemy z nimi bardzo blisko" - powiedział Szwed podczas konferencji.

Bank podał, że ub. rok przyniósł wzrost satysfakcji klientów z sieci dystrybucji zwłaszcza po stronie oddziałów własnych, które podniosły poziom satysfakcji o 12 pkt proc. r/r do 82% na koniec IV kw.

Zaznaczył, że bank chce poszukać na mapie tych miejsc, gdzie jeszcze nie ma żadnego banku i utworzyć tam placówkę partnerską Alior Banku.

"Taką listę miejscowości mamy już wytypowaną, będziemy ją publikować wraz z nową umową agencyjną, którą chcemy zaprezentować naszym partnerom biznesowym, pozyskać nowych do współpracy. To będzie około kwietnia, jesteśmy z tym już prawie gotowi, aby na zarządzie pokazać strategię dystrybucji na ten rok i kolejne lata. Pokażemy ją w ramach aktualizacji strategii banku na lata następne" - powiedział Szwed.

Liczba oddziałów Alior Banku spadła o 155 w skali roku do 725 na koniec IV kw. 2020 r., w tym liczba agencji wyniosła 474 wobec 608 w IV kw. 2019 r. Liczba oddziałów własnych w Polsce spadła do 200 na koniec IV kw. 2020 wobec 212 rok wcześniej.

Zatrudnienie wyniosło 7 878 etatów na koniec IV kw. 2020 r. i było niższe o 491 etatów (5,9%) w skali roku.

Wiceprezes poinformował, że bank nie planuje zwolnień grupowych.

"Staramy się nie dokonywać zwolnień pracowników w ujęciu grupowym. To są naturalne odejścia lub przejścia pracowników na emerytury. Tam, gdzie pewne czynności są zastępowane rozwojem technologii będziemy kontynuować" - zaznaczył.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)