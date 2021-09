Zysk banków w okresie styczeń-lipiec 2021 wyniósł 7,681 mld zł. W analogicznym okresie roku 2020 ten wynik sięgał 4,37 mld zł. A wiec banki do lipca 2021 r. zwiększyły swój zysk o blisko 76 proc., licząc rok do roku.

Reklama

Przychody odsetkowe banków od stycznia do lipca 2021 r. wyniosły blisko 27,9 mld zł, co oznacza spadek o prawie 22 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o blisko 22 proc. Z kolei koszty odsetkowe wyniosły 2,26 mld zł, czyli zmniejszyły się o 69 proc.

Przychody z opłat i prowizji bankowych sięgnęły 12,4 mld zł, czyli wzrosły o blisko 12,6 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj