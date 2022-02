Reklama

Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 730,5 mln zł wobec 1 410,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 640,92 mln zł wobec 569,3 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r. wobec 229,31 mld zł na koniec 2020 r.

W całym 2021 r. bank miał 1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 037,17 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. wyniósł 2 057,8 mln zł i zwiększył się o 9,4% r/r, a zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1 111,7 mln zł i był wyższy o 7,2% r/r. Ww. wyniki osiągnięto przy wzroście dochodów ogółem o 6,5% r/r do 9 209,5 mln zł, spadku odpisów netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych o 36,2% r/r do 1 124,2 mln zł oraz wzroście całkowitych kosztów operacyjnych o 22,3% r/r do 5 487,2 mln zł pod wpływem rezerw zawiązanych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne" - czytamy w raporcie.

W 2021 r. grupa odnotowała spadek w stosunku rocznym odpisów netto na oczekiwane straty kredytowe (-36,2% r/r), zwiększenie przychodów z tytułu dywidend (+393,2% r/r), wzrost wyniku z tytułu prowizji (+15,6% r/r), a także poprawa wyniku handlowego i rewaluacji (+78,1% r/r) oraz wyniku odsetkowego (+1,3% r/r) przy wsparciu trzykrotnej podwyżki stóp procentowych NBP w IV kwartale 2021 r. przeprowadzonej w odpowiedzi na rosnącą inflację. Wyższy poziom oficjalnych stóp procentowych zwiększył też rentowność dłużnych papierów wartościowych, obniżając wyceny i wyniki na sprzedaży ujęte w wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (-63,2% r/r), wymieniono w materiale.

"Odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe wyniosły 1 124,2 mln zł i zmniejszyły się o 36,2% r/r przy wzroście portfela należności brutto o 3,9%, co odzwierciedla stabilizację lub spadek kosztu ryzyka w poszczególnych portfelach kredytowych i rezygnację z utrzymywania odpisu zarządczego z tytułu COVID-19 (ponad wartości wynikające z modeli) w związku z uwzględnieniem wpływu większości dotychczasowych korekt w bieżącym poziomie parametrów. W okresie porównawczym ww. dodatkowy odpis zarządczy wyniósł 121,4 mln zł" - wskazano w raporcie.

"Najsilniejszy wpływ na wyniki grupy za 2021 r. miała kształtująca się linia orzecznicza w sprawach związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, która coraz bardziej motywowała kredytobiorców do sądowego rozstrzygania kwestii spornych. Napływ nowych spraw sądowych oraz zmiana szacunków prawdopodobieństwa rozstrzygnięć negatywnych spowodowały zwiększenie ogółu rezerw ujętych w rachunku zysków i strat na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne o 989,3 mln zł r/r do 1 468,6 mln zł w ujęciu netto" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) w IV kwartale 2021 r. wyniosła 3,07% i zgodnie z kierunkiem rozwoju stóp procentowych w tym okresie wzrosła o 43 pb w porównaniu z poprzednim kwartałem, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zwiększyła się o 41 pb. Dodatkowo przyspieszyła sprzedaż kredytów hipotecznych i biznesowych, co przełożyło się na wzrost odpowiednich portfeli należności kredytowych kwartał do kwartału. Wzrosła ponadto wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe, co w warunkach wzrostu rentowności tych instrumentów miało korzystny wpływ na marżę odsetkową netto, podał też bank.

"W 2021 r. skumulowana marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu do 2,71% z 2,87% w 2020 r. pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych obowiązujących od maja 2020 r. do października 2021 r., kiedy to NBP zapoczątkował serię podwyżek, których skutek będzie odczuwalny w szerszym zakresie dopiero w roku bieżącym. Spadek marży w ujęciu narastającym to także efekt rosnącego udziału w strukturze aktywów grupy inwestycji w dłużne instrumenty finansowe w związku z utrzymującą się nadpłynnością polskiego sektora bankowego. Przy relatywnie niskiej rentowności papierów dłużnych (do III kwartału 2021 r.), portfel ten wywierał negatywną presję na skumulowaną marżę odsetkową netto" - napisano w raporcie.

Całkowita baza kosztów operacyjnych zwiększyła się o 22,3% r/r do poziomu 5 487,2 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu opłat należnych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG), rezerwy restrukturyzacyjnej oraz rezerwy na ryzyko prawne i sprawy sporne, porównywalne koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 6,7% r/r, odzwierciedlając wzrost wybranych kosztów działania oraz kosztów wynagrodzeń, podano także.

Koszty pracownicze zmniejszyły się o 2,9% r/r do 1 694,2 mln zł. Koszty działania spadły o 2,7% r/r do 1 477,9 mln zł, głównie za sprawą niższych o 36,1% r/r opłat należnych BFG z tytułu składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i fundusz gwarancyjny, wynoszących łącznie 262,6 mln zł za 2021 r. Pomijając wpływ obciążeń związanych z BFG, baza kosztów działania wzrosła o 7,1% r/r.

"Pod wpływem wysokiego wzrostu rezerw na sprawy sporne i inne aktywa oraz ryzyko prawne, wskaźnik określający relację kosztów do dochodów wyniósł 59,6% w 2021 r. wobec 51,9% w 2020 r. W ujęciu porównywalnym, wskaźnik efektywności kosztowej za 2021 r. wyniósł 45,4% (45,0% w 2020 r.)" - czytamy dalej.

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wzrosło o 2,1% r/r do 614,4 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 18,58% (20,42% na 31 grudnia 2020 r.), który znacznie przekracza normy nadzorcze oraz zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost, podał też bank.

Współczynnik kapitału Tier I wyniósł 16,63% wobec 18,38% 31 grudnia 2020 r.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,7% (wobec 4,4% na 31 grudnia 2020 r.). Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROA) wyniósł 0,5%, bez zmian r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2021 r. baza klientów Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank liczyła blisko 7,2 mln, z czego 5,4 mln to klienci jednostki dominującej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)