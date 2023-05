Jak podał w raporcie bank, osiągnął 5 545 mln zł wyniku na działalności biznesowej, to wzrost rdr o 1 045 mln zł. Ponadto wzrósł też jego wynik z tytułu odsetek o 1 095 mln zł, oraz prowizji i opłat o 20 mln zł, przy spadku wyniku pozostałego o 70 mln zł.

Reklama

Dodano, że gorszy był wynik o 819 mln zł z tytułu odpisów i utraty wartości na skutek ujęcia w I kwartale 2023 r. kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 967 mln zł.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2023 roku wyniósł 1 454 mln PLN i był o 28 mln PLN wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku" - podał bank w raporcie.

Reklama

Frankowe pozwy

Ponad 2,67 tys. pozwów złożyli w I kwartale tego roku klienci posiadający kredyty frankowe, co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 60 proc. w stosunku do I kw. 2022 r. – poinformował w raporcie w czwartek PKO BP.

PKO BP w czwartek opublikował dane o kwartalnych wynikach finansowych.

Bank podał, że w I kw. 2023 r. liczba pozwów składanych przez posiadaczy kredytów frankowych wyniosła ponad 2,67 tys., co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 60 proc. wobec I kw. 2022 r.

Dodano, że w I kwartale 2023 roku bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franków o 967 mln zł.

Jednocześnie bank zaznaczył, że do końca I kwartału 2023 roku zarejestrowano 48,1 tys. wniosków o mediacje, 28 564 mediacje zakończyły się pozytywnie, a 10 005 - negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 31 marca 2023 roku wyniosła 27 405, z czego 26 585 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 820 ugód w toku postępowań sądowych.

Portfel kredytowy

W I kwartale tego roku PKO BP sprzedał o 7,8 proc. więcej kredytów detalicznych – mieszkaniowych i konsumpcyjnych – niż w IV kw. 2022 r. – podał w czwartek bank w raporcie. Dodał, że finansowanie klientów korporacyjnych wzrosło o 8,2 proc. licząc kwartał do kwartału

Na koniec I kw. 2023 r. wolumen kredytów detalicznych – mieszkaniowych i konsumpcyjnych – wyniósł 127,2 mld zł i był taki sam, jak na koniec IV kw. 2022 r., ale niższy o 4,3 proc. niż na koniec I kw. 2022 r., kiedy wynosił 132,9 mld zł – podał PKO BP w czwartek w raporcie na temat wyników finansowych po I kw. br.

W nowej sprzedaży bank zanotował zaś wzrosty w ujęciu kwartalnym. Sprzedał kredyty mieszkaniowe o wartości 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., kiedy było to 2,2 mld zł. Z kolei sprzedaż nowych kredytów konsumpcyjnych wyniosła w I kw. 3,8 mld zł w stosunku do 3,7 mld zł w IV kw. 2022 r. Tym samym bank w I kw. br. zwiększył nową sprzedaż o 7,8 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., a wobec I kw. ubiegłego roku nowa sprzedaż wzrosła o 8,5 proc.

Bank zwiększył także finansowanie klientów korporacyjnych (chodzi o kredyty, leasing i faktoring oraz obligacje korporacyjne i komunalne). Na koniec I kw. wartość finansowania wynosiła 91,3 mld zł i była o 8,2 proc. wyższa niż w IV kw. 2022 r.

Największy wzrost bank odnotował w kredytach, których wartość wzrosła z 60,4 mld zł w IV kw. do 66,5 mld zł w I kw. 2023 r. W stosunku do I kw. 2022 r. wzrost wartości finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 16,6 proc.

autorzy: Aneta Oksiuta/Marek Siudaj