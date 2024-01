Z opublikowanego przez BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wynika, że wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w grudniu 2023 r. wzrosła o 421 proc. "Wartość Indeksu oznacza, że w grudniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 421 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r." - podało Biuro.

Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej wskazał, że potencjalni kredytobiorcy złożyli więc grudniu wnioski kredytowe o wartości ponad czterokrotnie wyższej niż rok wcześniej. "Indeks Popytu osiągnął historycznie najwyższy poziom. Popyt na kredyty mieszkaniowe jest rekordowo wysoki, na co wpływ ma kilka czynników" - zauważył.

BIK dodało, że w grudniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 46,34 tys. osób w porównaniu do 12,3 tys. rok wcześniej, to wzrost o 277 proc. r/r. W porównaniu do listopada 2023 r. liczba wnioskujących wzrosła o 16,4 proc.

Jak dodał Sławomir Nosal, "to w dużej mierze efektem zainteresowania programem +Kredyt 2 proc.+". "Wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w grudniu, aż 73 proc. osób to potencjalni beneficjenci tego programu" - tłumaczy.

"Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w grudniu 435,27 tys. zł (najwyższa w historii) i była wyższa o 25,1 proc. niż w grudniu 2022 r. W porównaniu do listopada 2023 r. wzrosła ona o 1,3 proc." - poinformowano.

