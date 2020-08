W 2018 r. liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej wynosiła 19,2 tys. i była niższa o 5,2 proc. w porównaniu do 2017 r. i o 27,8 proc. w porównaniu do 2013 r., w którym odnotowano największą liczbę gospodarstw ekologicznych (26,6 tys.).

Ponad połowa (blisko 56 proc.) wszystkich gospodarstw ekologicznych znajdowało się w 4 województwach: warmińsko-mazurskim (17,7 proc. ogółu gospodarstw ekologicznych), podlaskim (15,6 proc.), mazowieckim (11,9 proc.) i zachodniopomorskim (10,7 proc.).

Według GUS, powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła w 2018 r. ok. 485 tys. ha i zmniejszyła się o 2,1 proc. w stosunku do 2017 r. oraz o 27,7 proc. w stosunku do 2013 roku.

Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Na przestrzeni lat 2004–2013 liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji (produkcja certyfikowana oraz w trakcie przestawiania na metody ekologiczne) oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosły ponad siedmiokrotnie. Od 2014 r. notowana jest tendencja spadkowa. Zdecydowana większość omawianych gospodarstw (ponad 88 proc.) stosowała ekologiczne metody produkcji wyłącznie w uprawie roślin - czytamy w raporcie.

Pomimo, że spadkowi liczby gospodarstw rolnych towarzyszyło zmniejszenie się powierzchni ekologicznych użytków rolnych, to średnia powierzchnia tych gospodarstw zwiększyła się z 24,4 ha w 2017 r. do 25,2 ha w 2018 roku. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce w 2018 r. wynosiła 10,3 ha.

Gospodarstwa ekologiczne zajmowały w 2018 r. 3,3 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych kraju. Największy udział użytków ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w województwie był w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, a najniższy w opolskim i kujawsko-pomorskim.

