W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego poświęcona awarii układu przesyłowego oczyszczalni "Czajka", w efekcie, której od soboty prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły.

"Pracowaliśmy w zeszłym roku nad opracowaniem alternatywnego scenariusza przesyłu. Dzisiaj te prace wykorzystujemy po to, żeby rozwiązywać ten problem i podjęliśmy decyzję w związku z tym, jak realizować awaryjny system przesyłu ścieków pod Wisłą" - podkreślił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy wskazał, że podczas tych prac znaleziono sposób, jak to zrobić "bezpiecznie". "Po przeprowadzonych analizach mamy dokładnie wiedzę, w którym miejscu i w jaki sposób przeprowadzić przecisk rur stalowych pod Wisłą" - powiedział.

"Od kilku dni prowadzimy rozmowy z firmami, które mogłyby się podjąć tego zadania. Dzisiaj firmy mają nam złożyć w godzinach wieczornych dokładne oferty. Wtedy będziemy mogli mówić o czasie wykonania tego typu prac" - dodał.

Trzaskowski: Zwróciłem się do premiera o udostępnienie mostu pontonowego

Zwróciłem się do pana premiera i do rządu o udostępnienie mostu pontonowego - przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy.

Jak zaznaczył w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, priorytetem dla władz stolicy jest zatrzymanie wycieku ścieków do Wisły. "W związku z tym zwróciłem się do pana premiera i do rządu o to, żeby wykorzystać te nasze doświadczenie sprzed zeszłego roku i o udostępnienie mostu pontonowego" - tłumaczył.

Szef MON: wojsko gotowe do budowy mostu tymczasowego na Wiśle

Wojsko Polskie jest gotowe, aby drugi raz zbudować tymczasowy most na Wiśle, na którym położony zostanie rurociąg odprowadzający ścieki do "Czajki" - zapewnił w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. Sprawa ma być omawiana we wtorek na posiedzeniu sztabu kryzysowego w KPRM.

O udostępnienie mostu pontonowego, który podtrzymywałby rurociąg do oczyszczalni ścieków "Czajka", zwrócił się w poniedziałek do rządu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy. We wtorek sytuacją w "Czajce" zajmie się sztab kryzysowy, który zbierze się w kancelarii premiera.

"Wojsko Polskie jest gotowe, aby drugi raz zbudować tymczasowy most na Wiśle, na którym położony zostanie rurociąg. Na jutrzejszym posiedzeniu w KPRM zapoznamy się z prośbą prezydenta Trzaskowskiego o pomoc i podejmiemy niezbędne działania" - napisał z kolei wieczorem na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Dworczyk: premier zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy, we wtorek sztab kryzysowy ws. "Czajki"

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy; we wtorek w KPRM odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacją w oczyszczalni ścieków "Czajka" - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

"W związku z prośbą Prezydenta Rafała Trzaskowskiego Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu pomocy dla miasta stołecznego Warszawy. Jutro odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego w Kancelarii Premiera" - napisał Dworczyk na Twitterze.

W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjnych zrzut ścieków do Wisły. W niedzielę rano Wody Polskie podały, że do rzeki po porannych opadach deszczu spływało wówczas ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę – wcześniej było to ok. 3 tys. l/s.

Jak zapewnił w niedzielę Trzaskowski, władze Warszawy nie zlekceważyły żadnych zaleceń po poprzedniej awarii, a nad budową nowego systemu pracują od listopada 2019 r. Jak wskazał, nieznane są dokładne przyczyny awarii, ale wszystko wskazuje na to, że cały projekt rurociągu, jego wykonanie i być może materiały użyte do budowy były wadliwe. Ze wstępnych informacji wynika bowiem, że do awarii doszło na starym odcinku rur, a nie na tym, który w ubiegłym roku został wymieniony.

To kolejna awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka". Poprzednia miała miejsce rok temu.