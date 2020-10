"Farma fotowoltaiczna PV Bliskowice, podobnie jak inne instalacje PGE Energia Odnawialna, została wyposażona w panele monokrystaliczne. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20%. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce" - czytamy w komunikacie.



"To dopiero początek naszych inwestycji fotowoltaicznych. W przyszłym roku i w kolejnych latach zamierzamy uruchomić jeszcze więcej tego typu projektów. Część z nich to małe instalacje, które - w co wierzymy - zwyciężą w tegorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW. Pracujemy jednak również nad wielkimi przedsięwzięciami o mocy nawet ponad 100 MW, które powstaną na gruntach o powierzchni 100-150 ha" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.



Zbudowana w województwie lubelskim elektrownia słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z wyprowadzeniem mocy jest jednym z czterech projektów PGE Energia Odnawialna, które zwyciężyły w ubiegłorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Miesiąc temu spółka uruchomiła w województwie podkarpackim farmę PV Lesko, a za kilka tygodni mają zostać otwarte projekty PV Lutol1 i PV Lutol2 w województwie lubuskim.



Jednym z elementów planu inwestycyjnego wynikającego z nowej strategii PGE jest Program PV. Zgodnie z jego założeniami, grupa w ciągu dekady zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy nawet 3 GW i umocnieni się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczasowy na ten cel zabezpieczono ponad 1 600 ha gruntów. Na tych terenach będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1 000 MW, podano także.



Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 3 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 324,25 MW.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)