Fundusz Modernizacyjny (FM) do polskiego prawa wprowadza zmiana ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt przeszedł uzgodnienia i konsultacje, pod koniec października przyjął go Komitet ds. Europejskich, teraz ma trafić na Komitet Stały RM.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska do 2030 może otrzymać - w zależności od cen uprawnień do emisji CO2 ok. 17 mld zł. Projekty będzie zatwierdzał specjalny komitet, przy udziale przedstawicieli państw członkowskich oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Polska stara się o ustanowienie dla energetyki oddzielnego "funduszu solidarności energetycznej" lub o zwiększenie środków FM z 2 proc. EUA do 4-6 proc. Popierają to Węgry i Czechy.

Do końca roku ma być plan

Co najmniej 70 proc. środków ma wesprzeć tzw. obszary priorytetowe, które komitet zatwierdzi " z automatu". To będą inwestycje w OZE; efektywność energetyczną w sektorach budownictwa, transportu, rolnictwa i odpadów; transformację regionów odchodzących od węgla; inwestycje w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych, sieci przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększanie połączeń między systemami państwami UE. Projekty z tych obszarów będą mogły uzyskać do 100 proc. wsparcia.

Z Funduszu Modernizacyjnego będą mogły skorzystać też projekty inne, dotyczące modernizacji systemu energetycznego oraz poprawy efektywności energetycznej, ale maksymalnie do 70 proc. kosztów. Pozostałe 30 proc. ma pochodzić ze środków prywatnych. Te projekty będą też szczegółowo badane przez Komitet Inwestycyjny, określony w dyrektywie ETS.

Pieniądze będą rozdzielane w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - operatora FM. W tworzeniu programów ma uczestniczyć 15 przedstawicieli rożnych ministerstw. W wyniku zgłoszonych konsultacji Ministerstwo Środowiska i Klimatu obiecało przeprowadzenie też konsultacji społecznych. W praktyce, NFOŚiGW pracuje nad programami już teraz. Według naszych informacji Ministerstwo Klimatu ma się uporać z przygotowaniem szczegółowego planu wydatków z FM do końca roku.

Polska miała być największym beneficjentem Funduszu Modernizacyjnego, ale wyprzedziły nas Czechy i Rumunia. Jak to się stało? Jak Polska jak może wykorzystać fundusz modernizacyjny? Czy będą dodatkowe środki na fotowoltaikę i termomodernizacje? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl