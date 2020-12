Parki Prologis są od dawna dowodem na to, że serce logistyki to nie tylko nowoczesne powierzchnie magazynowe, ale także obiekty skutecznie ograniczające emisję CO2 i minimalizujące wpływ na środowisko. Działalność Prologis pokazuje, że ekologiczne budownictwo przemysłowe nie jest dodatkowym kosztem, ale korzystną inwestycją, znajdującą odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu ze strony klientów.

400 MW ze słońca

Parki logistyczne Prologis to ponad 90 mln mkw. powierzchni magazynowej w 19 krajach. Każdego roku przez centra dystrybucyjne firmy przepływają towary o wartości 2 bln dol. – to aż 2,5 proc. globalnego PKB. Tak ogromna skala działania rodzi wielką odpowiedzialność za nieuchronny wpływ na środowisko, ale jednocześnie daje deweloperowi duży potencjał do wprowadzania zrównoważonych rozwiązań.

Dlatego Prologis od lat tworzy swoje parki, troszcząc się o ochronę zasobów naturalnych z równą dbałością, co o rozwój biznesu swoich klientów.

Jednym z filarów, który skutecznie łączy te dwa aspekty, jest fotowoltaika. Prologis jako światowy lider w zakresie rozwoju technologii solarnej ma na tym polu bogate doświadczenie – łączna moc jego instalacji słonecznych na całym świecie to 212 MW energii wytwarzanej bezpośrednio w parkach, którą klienci mogą następnie kupić. Z najnowszego raportu opisującego efekty działań Prologis na rzecz środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) wynika, że firma wyznaczyła już sobie kolejny cel w tym zakresie i zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat podwoić obecną moc do 400 MW energii czerpanej ze słońca.

W Europie już ponad stu klientów Prologis, m.in. we Włoszech, Francji, Holandii, Hiszpanii czy Niemczech korzysta z systemów fotowoltaicznych, które deweloper zainstalował w swoich parkach i za konserwację których odpowiada.

Inwestycje w nowatorskie rozwiązania, mają ogromne znaczenie dla redukowania wpływu na środowisko wynikającego z działalności branży. Dla przykładu, tylko w jednym magazynie w Hamburgu instalacja solarna pozwala najemcom na uzyskanie aż 293 ton oszczędności CO2 rocznie.

Neutralna Europa

Prologis nie ogranicza się do jednego rozwiązania i idzie kilka kroków dalej, projektując i budując obiekty logistyczne w duchu gospodarki obiegu zamkniętego. Klienci ufają ekspertyzie i doradztwu firmy w zakresie innowacyjnego budownictwa, dlatego na terenie Europy powstają wyjątkowe projekty, jak szyty na miarę magazyn wybudowany przez Prologis dla L’Oreal w niemieckim Muggensturm. To przykład, jak można skutecznie połączyć minimalizowanie śladu węglowego z zapewnieniem klientom korzystnych warunków ekonomicznych. Obiekt jest całkowicie neutralny emisyjnie, wyposażony w instalację fotowoltaiczną, system odzyskiwania wody oraz ogromny zielony dach o powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych, gdzie znalazło się miejsce nawet na siedlisko ochronne skowronka.

Europa jest dla Prologis bardzo ważnym rynkiem, dzięki któremu firma może utrzymywać status globalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Dlatego w mijającym roku firma rozszerzyła na cały kontynent program ograniczania śladu węglowego w pełnym cyklu życia budynku, oraz uruchomiła program PARKLife, w ramach którego klienci i ich pracownicy mogą korzystać z szeregu udogodnień na terenie obiektów dewelopera. Są wśród nich boiska sportowe, ścieżki rowerowe, plenerowe siłownie, miejsca do grillowania oraz zielone tereny do wypoczynku, jego ważną częścią jest też promowanie niskoemisyjnego transportu. W tym celu na terenie swoich parków Prologis udostępnia wiaty rowerowe i stacje ładowania samochodów elektrycznych, oferuje specjalne miejsca parkingowe na rzecz carsharingu, a wszędzie, gdzie tylko była taka możliwość, zapewnił przystanki komunikacji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie parków.

Światowe standardy w Polsce

Prologis w Polsce to prawie 2 mln mkw. powierzchni logistycznej w kluczowych lokalizacjach, w pobliżu największych aglomeracji: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic i Łodzi. Strategiczne położenie magazynów zapewnia klientom Prologis wysoką efektywność procesów logistycznych, co dla konsumentów końcowych oznacza szybką dostawę towarów bezpośrednio pod drzwi.

Wszystkie nowo powstające magazyny Prologis są akredytowane BREEAM, według wiodącego światowego standardu zrównoważonego budownictwa, który ocenia m.in. wpływ budynku na środowisko, emisję dwutlenku węgla, czy też ochronę bioróżnorodności. Na całym świecie Prologis ma już niemal pół tysiąca takich certyfikowanych, zielonych budynków. Firma w Polsce czerpie ze swoich globalnych doświadczeń i korzysta z efektu skali, dzięki czemu może oferować swoim klientom różnorodne rozwiązania. Ich atrakcyjność polega na tym, że pozwalają nie tylko na zmniejszenie wpływu środowiskowego, ale także zapewniają najemcom realne oszczędności podczas codziennych operacji.

– Obecnie, w czasie niepewności gospodarczej jest to istotne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Staramy się, aby wzrost kosztów eksploatacji był jak najmniej odczuwalny dla klientów. Dlatego wszystkie nasze magazyny są wyposażone w system smart meteringu do zdalnego monitorowania zużycia mediów, pozwalający klientom na bieżąco kontrolować poziom ich wydatków. Mamy również specjalny zespół do spraw zakupów, który stale monitoruje rynek mediów i dzięki skali naszego działania może wynegocjować korzystne stawki za dostarczanie naszym klientom wody, gazu, czy prądu – mówi Paweł Sapek, wiceprezes, szef Prologis na Europę Centralną.

Jak podkreśla Sapek, mniejsze wykorzystanie energii przekłada się bezpośrednio na niższe rachunki oraz na niższą emisyjność operacji logistycznych klientów, którzy coraz częściej oczekują kompleksowych działań w tym zakresie.

Istotny jest dla nich także szybki zwrot z inwestycji, a rozwiązaniem, które sprawia, że najemcy mogą praktycznie natychmiast cieszyć się korzyściami ekologicznego budownictwa, jest oświetlenie LED. Z estymacji Prologis wynika, że LED-y są trzykrotnie wydajniejsze od oświetlenia fluoroscencyjnego, dzięki czemu pozwalają klientom wynajmującym magazyny w Prologis zaoszczędzić średnio od 60 do 80 proc. kosztów energii elektrycznej. Prologis jest pierwszą firmą, która uczyniła oświetlenie LED standardem na rynku nieruchomości logistycznych. Wkrótce całe globalne portfolio firmy będzie w 100 proc. wyposażone w rozwiązania przyjazne środowisku. Jest to możliwe dzięki programowi Prologis Essentials LED, który dostępny jest od niedawna także w Polsce.

– Zależy nam, aby maksymalnie ułatwić klientom przejście na oświetlenie, które jest przyjazne dla środowiska, a do tego wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i wydajność operacji. Dlatego w ramach naszej platformy Prologis Essentials Marketplace oferujemy usługę szybkiej i optymalnej kosztowo zamiany starego oświetlenia na najnowocześniejsze, energooszczędne systemy LED wyposażone w inteligentne czujniki światła i ruchu – pokrywamy przy tym wszystkie koszty instalacji i bierzemy na siebie zarządzanie całym procesem od etapu projektu do wdrożenia – wyjaśnia Paweł Sapek.

Co prawda polski klimat nie pozwala deweloperowi na osiągnięcie potencjału wytwórczego fotowoltaiki porównywalnego z jego farmami solarnymi w Kalifornii, nie oznacza to jednak, że nie inwestuje w Polsce w zieloną energię. Dla klientów w parkach na terenie całej Polski Prologis zakupił na cały przyszły rok od Tauronu certyfikowaną energię, która pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym z instalacji solarnych, wodnych i wiatrowych. – Dzięki temu nie tylko realnie przyczyniamy się do popularyzowania OZE w Polsce, ale także odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, który coraz częściej zainteresowani są zakupem energii pochodzącej z naturalnych źródeł – podkreśla Sapek.

Dowodem, że firma faktycznie stawia potrzeby klienta na pierwszym miejscu, jest m.in. budowane w Prologis Park Janki centrum dystrybucyjne dla właściciela marki RTVeuroAGD, w którym z adbano o każdy drobiazg, mogący mieć pozytywny wpływ na środowisko – od latarni zasilanych hybrydowo energią wiatrową i słoneczną, przez system do odzyskiwania deszczówki, po betonową kostkę pochłaniającą CO2 z powietrza. – Zielone inwestycje zapewniają naszym klientom przewagę konkurencyjną i realne oszczędności, dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę o kolejne rozwiązania z zakresu zrównoważonego budownictwa. Nasi najemcy w Polsce interesują się nimi i chcieliby je stosować w swoim magazynach. My jesteśmy po to, aby im w tym jak najszybciej pomóc – podsumowuje szef Prologis.

