Lasy Państwowe na swojej stronie internetowej zamieściły kilka rad dotyczących tego, jak można zagospodarować drzewko po świętach.

Jedną z nich jest posadzenie choinki. Czy można zasadzić każdą choinkę? Niestety, nie. Do posadzenia nadają się jedynie te, które kupiliśmy w doniczce. Doniczka nie powinna być za mała i należy sprawdzić system korzeniowy drzewka - nie może być on zbyt mocno przycięty w stosunku do wysokości choinki.

Eksperci Lasów radzą ponadto by choinek, które chcemy zasadzić w gruncie, nie trzymać zbyt długo w ciepłym pomieszczeniu. Nie należy też ich sadzić od razu, tylko poczekać do wiosny. W takiej sytuacji choinkę powinno przestawić się w chłodne miejsce. Jeżeli panuje w nim dodatnia temperatura to nie wolno zapominać o podlewaniu. Jeśli zaś drzewko jest narażone na mróz, to najlepiej je wcześniej zabezpieczyć, np. słomą.

LP zwracają uwagę, że można zagospodarować również ścięte choinki. Takie drzewko można rozdrobnić - odciąć gałązki, a pień pociąć na mniejsze części. Jeśli będą to bardzo małe kawałki, to można użyć ich jako nawozu dla roślin w ogrodzie.

Jeżeli chcemy się pozbyć ściętej żywej choinki, to mimo iż drzewka - jak przypominają leśnicy - są w pełni biodegradowalne, to nie wyrzucajmy ich byle gdzie. LP zwracają uwagę, że powinno się pozostawić je przy osiedlowym śmietniku a nie wrzucać do kontenera. Takie drzewka zostaną zabrane i potraktowane jako odpady komunalne.

Leśnicy dodają, że w miastach są też często organizowane zbiórki świątecznych drzewek, które później jako biomasa służą do ogrzewania. Informacje na temat takich zbiórek są zamieszczane na stronach urzędów gmin. (PAP)

autor: Michał Boroń/