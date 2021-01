Dotychczas najwyższą liczbę klęsk żywiołowych powodujących straty wysokości co najmniej 1 mld dolarów - 16 - zarejestrowano w 2011 i 2017 roku. Klimatolog NOAA Adam Smith w rozmowie z CNN Weather powiedział, że to już szósty rok z rzędu, w którym Stany Zjednoczone doświadczyły co najmniej 10 takich katastrof.

Łączny koszt klęsk żywiołowych związanych z pogodą lub klimatem w USA w 2020 r. jest szacowany na 95 mld dolarów i jest czwartym co do wielkości kosztem od 1980 roku. Większe straty przyniosły klęski w 2017, 2005 i 2012 roku (po uwzględnieniu inflacji).

Najkosztowniejszym ekstremalnym zjawiskiem roku 2020 był huragan Laura, który wyrządził szkody w wysokości 19 mld dolarów. Na drugim miejscu znalazły się pożary na zachodzie USA, które spowodowały straty o wartości 16,5 miliarda dolarów, a na trzecim - sierpniowe derecho na Środkowym Zachodzie, które przyniosło szkody w wysokości 11 mld dolarów.