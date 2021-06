W Polsce trwają spekulacje, czy małe reaktory jądrowe wyprzedzą duże i czy plany Orlenu nie kolidują z rządowym programem energetyki jądrowej, który zakłada, że w 2033 r. ruszy w kraju pierwszy duży reaktor do produkcji prądu. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zapewniał w ubiegłotygodniowej rozmowie z DGP, żenie ma tu kolizji. Powiedział, że Orlen to spółka giełdowa, która ma swoja strategie i widocznie uznała, ze chce finansować przyszłościowe rozwiązanie, które może być kiedyś korzystne dla jej odnogi chemicznej i to nie ma nic wspólnego z programem przyjętym przez rząd, który przewiduje zbudowanie sześciu dużych reaktorów.