Program "Czyste powietrze" wystartował we wrześniu 2018 roku. Oprócz dopłat do termomodernizacji przewiduje wsparcie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Na program zarezerwowano ponad 100 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował we wtorek, że do tej pory w ramach programu złożono ponad 308 tys. wniosków o dotacje na ponad 5,3 mld zł. Dodano, że w ramach ścieżki bankowej złożono 196 wniosków. Na początku lipca pierwsze dwa banki - Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska - ruszyły z akcją kredytową w "Czystym powietrzu" gdzie można otrzymać do 100 tys. zł pożyczki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

NFOŚiGW dodał, że w tygodniu między 28 sierpnia a 3 września złożono ponad 4,4 tys. wniosków na ponad 66 mln zł.

Do tej pory Narodowy Fundusz podpisał umowy z 240 tys. beneficjentami na ponad 4 mld zł dofinansowania; wypłacono z kolei 1,9 mld zł.

NFOŚiGW oraz resort klimatu pracują nad kolejną odsłoną programu "Czyste powietrze", która ma pozwolić na to by więcej osób, szczególnie tych których nie stać na termomodernizację, mogło zostać objętych programem. Wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski informował w rozmowie z PAP, że chodzi m.in. o możliwość prefinansowania inwestycji. Obecnie beneficjent musi sam najpierw wydać pieniądze na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, a później NFOŚiGW zwraca cześć poniesionych kosztów.

W programie "Czyste powietrze" podstawowy poziom dotacji wynosi do 25 tys. zł, a dla osób mniej zamożnych podwyższony poziom dofinansowania umożliwia uzyskanie dotacji nawet do 32 tys. zł. Dotacje mogą być wyższe o 5 tys. zł, jeśli beneficjenci zdecydują się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (czyli w sumie jest to odpowiednio: 30 i 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji).

Od pierwszego lipca wzrosły też progi dochodowe uprawniające do uzyskania wyższej dotacji w programie. W przypadku gospodarstw wielorodzinnych ten próg wynosi 1564 zł na osobę (było 1400), a gospodarstwa jednoosobowego 2189 zł (było 1960 zł). Z podwyższonego dofinansowania korzysta obecnie ok. 30 proc. beneficjentów programu.