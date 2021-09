Biały Dom zapowiedział w środę, że na piątek zorganizuje wirtualne spotkanie liderów 17 najbogatszych państw w ramach konferencji Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF). Prezydent USA ma przynaglić państwa do podjęcia bardziej ambitnych działań w kwestii walki ze zmianami klimatu.

"Prezydent podkreśli pilność oraz gospodarcze korzyści mocniejszych działań w obszarze klimatu. Wezwie liderów do wzmocnienia swoich klimatycznych ambicji przed konferencją COP 26 i w kolejnych latach" - podano w komunikacie Białego Domu. COP 26, oenzetowska konferencja poświęcona klimatowi, odbędzie się w listopadzie w Glasgow w Szkocji. Reklama Biden chce, by MEF, nieformalne forum skupiające największe państwa świata - w tym USA, Chiny, Indie, UE czy Rosję - stanowiło platformę dla kolektywnych działań w tym obszarze w przyszłości. Podczas ostatniego zorganizowanego przez USA szczytu liderów państw w sprawie klimatu w kwietniu, Biden zobowiązał się, że Ameryka do 2030 r. obniży emisję dwutlenku węgla o 50-52 proc. względem poziomu z 2005 r. Takie samo zobowiązanie przyjęły inne państwa W ostatnich dniach prezydent USA miał serię przemówień na temat konieczności podjęcia zdecydowanych działań w sprawie klimatu, odwiedzając miejsca nawiedzone przez klęski żywiołowe. "Zmiana klimatu jest egzystencjalnym zagrożeniem dla naszego życia, dla gospodarki. To zagrożenie jest tutaj i lepiej już nie będzie. Pytanie tylko, czy możemy powstrzymać je przed pogorszeniem się. Możemy" - zapewniał Biden w Nowym Jorku, nawiedzonym przez bezprecedensową powódź w wyniku huraganu Ida.