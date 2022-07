Wiceszef resortu klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w piątek w Studiu PAP zapewnił, że projekt ustawy dot. funkcjonowania w Polsce systemu kaucyjnego "w okresie wczesnojesiennym zostanie już przegłosowany przez parlament". "Polacy bardzo chcą systemu kaucyjnego" - dodał.

Reklama

Ozdoba zapewnił, że projekt jest w obrocie legislacyjnym i powinniśmy móc się zapoznać z jego ostateczną wersją "w najbliższym czasie".

Reklama

Zwrócił uwagę, że cena plastikowej butelki jest uzależniona m.in. od ceny ropy. "Czyli stworzenie butelki od nowa nie zawsze jest tańsze niż recykling" - podkreślił. "To też ciekawe, jak będzie wychodził mechanizm rynkowy" - dodał.

Dyskutowany w tym momencie jest m.in. metraż sklepów, które mają być zobligowane do przyjmowania jednorazowych i wielorazowych butelek szklanych, butelek z tworzyw sztucznych oraz aluminiowych puszek. W pierwszej wersji projekt zakładał, że do ich przyjmowania będą zobligowane sklepy powyżej 100 metrów kwadratowych. "Metraż może ulec zmianie, jest to bardzo mocno konsultowane i analizowane, może będzie to 100, 150, 200 metrów" - powiedział.

Ustawa ma zacząć obowiązywać w 2023 roku. Doprecyzowywany jest okres przejściowy, który wstępnie ustalany był na dwa lata, jednak "być może zostanie to wydłużone". "Stworzenie takiego systemu jest dość kosztotwórcze i ciężkie logistycznie" - zaznaczył. "Żeby stworzyć odpowiednie warunki, potrzebny jest czas" - dodał.

Jak zaznaczył, przepisami będą objęte "wszystkie te opakowania, które są dziś zmorą, jeśli chodzi o śmiecenie miejsc publicznych".

Poseł Solidarnej Polski powiedział, że jest zaskoczony, że można tak pozytywnie nastawiać się do tego projektu "ponad podziałami". "Patrząc na reakcje, również sceny politycznej, ale także badań przeprowadzanych przez różne media, ten projekt generuje bardzo duży entuzjazm" - podkreślił.

Na początku czerwca Ozdoba przedstawił założenia systemu kaucyjnego, który ma funkcjonować w Polsce. Pierwszy projekt ustawy w tej sprawie został opublikowany na początku roku.

System kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 l oraz puszki aluminiowe do 1 l. Pierwszy projekt zakładał objęcie kaucją butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.

Zgodnie z zapowiedziami system kaucyjny ma obowiązywać w całym kraju i być wygodny dla konsumenta. Ma być bezparagonowy, co oznaczać będzie, że zwracając puszkę czy butelkę nie trzeba będzie okazać dowodu zakupu.

Wysokość kaucji ma zostać określona w rozporządzeniu do ustawy.

Cały wywiad z wiceministrem klimatu i środowiska Jackiem Ozdobą jest dostępny pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1272455,gosc-studia-pap-wiceminister-srodowiska-i-klimatu-jacek-ozdoba.html. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk