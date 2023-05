Wytwórcy produkowali energię łącznie w 4 259 małych instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej ponad 3 GW, według stanu na koniec 2022 r., wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Oznacza to wzrost liczby instalacji o 120 proc. względem 2021 r.

"W 2022 r. w naszym kraju odnotowano rekordowy wzrost liczby wytwórców oraz instalacji, jednak na te wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana definicji małych instalacji. Największą popularnością niezmiennie cieszy się fotowoltaika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW" - czytamy w komunikacie dotyczącym raportu.

Instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego

Wytwórcy produkowali energię łącznie w 4 259 małych instalacjach OZE (wzrost o 2 327 instalacji względem 2021 roku), których łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW (wobec 1 GW rok wcześniej). Ponad 70 proc. z tego (3 056) stanowiły instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

Wytwórcy w małych instalacjach OZE (2 448 podmiotów) w minionym roku wyprodukowali 6,7 TWh energii, w tym 4,6 TWh z elektrowni fotowoltaicznych, co stanowi 69 proc. całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE, podano również.

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r. Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6 proc. udziału w produkcji i elektrowni wodnych (4 proc.). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11 proc. całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE, wynika z materiału.

W ciągu minionych ośmiu lat liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z około 400 do ponad 2 400 podmiotów, a ilość produkowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie, podsumował URE.