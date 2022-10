Czym jest PRECOP, który właśnie rozpoczął się w Katowicach? - Tych wszystkich, którzy wiedzą czym jest proces klimatyczny ONZ to wydarzenie i jego nazwa absolutnie nie dziwi. Tym, którzy nie są zapoznani z dynamiką negocjacji klimatycznych, to wydarzenie się przyda. Będzie ono miało swój cykliczny charakter, co roku będziemy się widzieć w Katowicach mniej więcej na miesiąc przed szczytem klimatycznym – wyjaśnia Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Reklama

Tegoroczny szczyt odbywa się w Egipcie w Szarm el-Szejk. - Jest 27. spotkaniem w kolejności, gdzie próbujemy wdrożyć już w tej chwili uzgodnione porozumienia paryskie z 2015 roku i uzgodnione porozumienia z Glasgow. – mówi Wyszkowski. - Wyjaśnienie tego wszystkiego, jak to działa, gdzie jesteśmy w ramach UN Emissions Gap Report, w jakich sektorach gospodarki i przemysłu powinniśmy najszybciej dokonywać klimatycznej rewolucji przemysłowej - to jest dokładnie to, co na PRECOP będziemy omawiać, właśnie z udziałem biznesu – dodaje.

Reklama

- Jak powiedziała na otwarciu PRECOP Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, jeżeli nie włączymy sektora prywatnego do procesu klimatycznego jako równoprawnego partnera obok rządów, to nie osiągniemy celów, które są zawarte w porozumieniach paryskich. I to jest prawda. Jeśli spojrzy się na chłodno, biznes bardzo często dysponuje większymi pieniędzmi, jest bardziej elastyczny, szybszy w działaniu i podejmowaniu decyzji, ma innowacje i rozwój u siebie, więc szybciej i sprawniej wydaje pieniądze na badania zielonych technologii, które będą może technologiami przyszłości – mówi dyrektor UN Global Compact Network Poland.