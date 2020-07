Chodzi o pływający terminal typu Floating Storage Regasification Unit (FSRU), wyposażony w pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, który miałby się stać trzecim - obok terminala w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe - elementem tzw. Bramy Północnej.

Spółka rozpoczęła tzw. niewiążące badanie rynku co do zapotrzebowania na nowe zdolności przesyłowe w krajowym systemie przesyłowym, w związku z udostępnieniem mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG typu FSRU - czytamy we wtorkowym komunikacie operatora. (PAP)

Jak wskazno, statek regazyfikacyjno-magazynowy LNG (FSRU) będzie umiejscowiony w rejonie Gdańska. Realizacja FSRU obejmuje także jego integrację z systemem przesyłowym, dzięki czemu - jak zaznaczył operator - powstanie "nowy fizyczny punkt wejścia do krajowego systemu przesyłowego".

Według Gaz - System, nowy terminal LNG umożliwi regazyfikację co najmniej 4,5 mld m sześc. rocznie, jednak - podkreśliła spółka - decyzja co do ostatecznej możliwości regazyfikacji nowego terminala, a tym samym oferowanej przepustowości, "zależeć będzie w dużej mierze od zgłoszonego zainteresowania rynku, potwierdzonego w fazie wiążącej badania zapotrzebowania rynku" - czytamy.

Gaz - System podał, że zainteresowani uczestnictwem w badaniu powinni przedłożyć dokumenty rejestracyjne najpóźniej do 21 września 2020 r. na adres mailowy badanierynku@gaz-system.pl.