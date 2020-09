"Moc zainstalowana w #PV w KSE 1.09.2020 r. wyniosła 2 528,371 MW (na podst. danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 168,7% rok do roku i o 11,8% w okresie VIII 2020 - IX 2020 r." - czytamy na profilu PSE na Twitterze.

Jak podawały wcześniej PSE, według stanu na 1 sierpnia br. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 2 261,35 MW.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.