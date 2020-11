Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 34,48 USD, niżej o 3,66 proc., po spadku wcześniej o ponad 4 proc.

Ropa Brent w dostawach na XII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 36,74 USD za baryłkę, niżej o 3,16 proc.

W Libii dzienna produkcja ropy wzrosła z niespełna 100 tys. baryłek - na początku września - do już 800 tys. baryłek obecnie i ma jeszcze wzrosnąć do 1,3 mln b/d do początku 2021 r.

Dane o produkcji ropy w Libii przyprawiają o ból głowy kraje sojuszu OPEC+, które miały od początku stycznia przyszłego roku podwyższyć dostawy ropy, ale z powodu malejącego zapotrzebowania na paliwa samochodowe i lotnicze na świecie prawdopodobnie będą musiały z taką decyzją wstrzymać się do kwietnia.

Ciągły wzrost libijskiej produkcji ropy zbiega się w czasie z wprowadzaną nowa falą działań blokujących gospodarki w Europie, zmagające się z pandemią koronawirusa.

Niemcy i Francja - dwie największe gospodarki w Europie - podjęły decyzje o blokadach na kilka tygodni, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa.

Większość krajów w Europie też stoi w obliczu konieczności wprowadzania surowszych ograniczeń.

W najbliższy czwartek rozpocznie się całkowity lockdown w Anglii, który potrwa do 2 grudnia - ogłosił w sobotę wieczorem brytyjski premier Boris Johnson. W sobotę liczba zakażeń koronawirusem na Wyspach Brytyjskich przekroczyła 1 mln.

Inwestorzy tymczasem niepokoją się o wynik wtorkowych wyborów prezydenckich w USA.

Analitycy oceniają, że zwycięstwo kandydata Demokratów Joe Bidena nad Republikaninem - obecnym prezydentem Donaldem Trumpem - może wpłynąć notowania ropy w związku z oczekiwaniem na przyjęcie w USA dalszych bodźców fiskalnych dla gospodarki.

"Mamy +wiedźmy+ na rynku ropy - w czasie wyborów prezydenckich w USA, dołączenia Anglii do krajów z blokadą gospodarki i wzrostu produkcji ropy w Libii" - wskazuje Vandana Hari, założycielka Vanda Insights.

"Trudno powiedzieć, jak dokładnie rynek wycenia wybory w USA - być może są większe szanse zwycięstwa Bidena, co może doprowadzić do wznowienia dostaw ropy z Iranu, a może jest ryzyko sporu co do wyniku wyborów i na chaos" - dodaje.

Ropa w USA na NYMEX staniała od 20 października o 17 proc.