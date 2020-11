"Realizacja projektu zwiększy zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE, w tym przede wszystkim mikroinstalacji, do sieci dystrybucyjnej na szacowanym poziomie 24 MW. Będzie to miało ogromne znaczenie dla ok. 440 tys. mieszkańców gmin oraz 40 tys. działających tu podmiotów gospodarczych" - czytamy w komunikacie.



Prace obejmą pięć zadań na terenie miast Olsztyn i Elbląg oraz gmin Dźwierzuty, Ostróda i Zalewo. Zaplanowano je na lata 2020-2021.



Projekt został dofinansowany w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".



Oddział Energi Operatora w Olsztynie wraz z Biurem Funduszy Unii Europejskiej jest w trakcie opracowywania dokumentów aplikacyjnych w celu złożenia piątego wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rozbudową potencjału przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnejna terenie działania oddziałów w Olsztynie i Płocku, podano także.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen



(ISBnews)